Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Их доставляют в городскую больницу.
Также есть повреждения жилых домов. Пострадали около 30 автомобилей.
Ранее корреспондент SHOT сообщал о как минимум шести взрывах в небе над Белгородом и запущенной сирене ракетной опасности. Власти призывали жителей города укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в укрытие.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Также есть повреждения жилых домов. Пострадали около 30 автомобилей.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев