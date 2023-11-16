«Надругательство над народом»: Художнице дали 7 лет колонии за антивоенные стикеры

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Художницу Сашу Сколиченко приговорили к семи годам колонии за подмену ценников в магазине на антивоенные стикеры. Редакция «Радио 1» расскажет, почему осужденная спустя год пребывания в СИЗО думает, что ее дело «розыгрыш», какую информацию содержали надписи, и почему ее приговор назвали «надругательством над народом».
За что осудили художницу Сашу Сколиченко
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Суд приговорил Сколиченко к 7 годам колонии
Решением Василеостровского суда Санкт-Петербурга художница приговорена к семи годам заключения. Сторона обвинения настаивала на восьми годах колонии, однако суд смягчил наказание.
Следствие по делу Сколиченко длилось более года. Девушка находилась в СИЗО, так как ее близкие родственники проживают за рубежом. Суд предполагал, что подозреваемая может скрыться от правоохранителей, поэтому ходатайство адвокатов об избрании девушке меры пресечения в виде домашнего ареста не удовлетворял.
Заболевание художницы
Сколиченко страдает пороком сердца и циклотимией (один из типов биполярного расстройства). Кроме того, организм девушки не переносит глютен.
Как проходило слушание по делу Сколиченко
Прокурор просил признать Сколиченко виновной по статье о распространении заведомо ложной информации по мотивам религиозной, национальной или политической ненависти. Сторона защиты настаивала на том, что художница была уверена в правдивости распространяемых ею сведений.
Адвокаты просили принять во внимание то, как девушка общалась со своими друзьями из Украины. Переписки в социальных сетях доказывают, что девушка заблуждалась в реальных целях специальной военной операции. Государственный обвинитель заявил, что сведения, которые содержались в листовках, не соответствуют позиции Минобороны страны и являются фейком.
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Обвиняемая вину не признала. Сколиченко заверяла, что действовала в интересах России и не руководствовалась политической или национальной ненавистью. Художница назвала дело «смешным» и рассказала, что ждала заявлений о том, что все происходящее с ней розыгрыш.
Реакция на приговор Скочиленко
Присутствующие на оглашении приговора аплодировали стороне защиты, которая настаивала во время прений на том, что в действиях Сколиченко не было умысла. Приговор в отношении художницы прокомментировал режиссер Александр Сокуров. Он назвал суд над Скочиленко «надругательством над народом».
Когда осужденную вывели из здания суда, толпа, ожидающая оглашения приговора, аплодировала Сколиченко и скандировала ее имя.
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Анастасия Крестьянова