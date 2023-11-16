Организатора атак на Брянскую область Капустина* заочно осудили на пожизненное

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Второй западный окружной военный суд заочно вынес приговор участнику «РДК»** Денису Капустину*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Назначено наказание в виде пожизненного срока», - прокомментировали приговор в суде.
По информации ФСБ, Капустин*, будучи участником «Русского добровольческого корпуса»**, прошлым летом организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а летом 2023 года совершил нападение на Брянскую область.
Отмечается, что слушание по делу Капустина* проходило в закрытом режиме.
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*Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
**Признана в России экстремисткой организацией в России
Евгения Парфентьева