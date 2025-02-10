«Находится в коме»: Врач раскрыла неожиданные признаки эпилепсии

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Во 2-й понедельник февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. По данным ВОЗ, эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний. В мире этим недугом страдают около 75 миллионов человек, а ежегодно диагностируется примерно 2,5 миллиона новых случаев.
Кандидат медицинских наук, врач, невролог, эпилептолог, психотерапевт Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» заявила, что клиническая картина эпилепсии очень разнообразная, и существует более 50 видов приступов.
По ее словам, эпилепсия — это маркер того, что в мозге существуют проблемы, потому что приступ исходит из определенной зоны, он локален.
Из приобретенных причин появления эпилепсии Голубинская назвала послеродовую травму у женщин, различные инфекции и дефекты в мозге. При обнаружении чего-то подозрительного она посоветовала пройти обследование.
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«Есть генерализованный приступ, который все знают, когда мы видим пену, судороги, потерю сознания. Соответственно, у всех представление, что именно так эпилепсия и проявляется, но никто не знает, что, например, одинаковое ощущение неприятного запаха, подергивание руки — все это может быть аурой эпилептического приступа. У одной пациентки постоянно мелькали картинки перед глазами, а потом с помощью МРТ у нее обнаружили опухоль в височной доле», — сказала эксперт.
По ее словам, эпилепсия — это маркер того, что в мозге существуют проблемы, потому что приступ исходит из определенной зоны, он локален.
«Есть две большие группы эпилепсии: врожденная и приобретенная (из-за инсульта, травмы, паразитов в организме). Из врожденных, например, есть, например, приступы-замирашки: дети отключаются на секунду, замирают, никто даже не замечает. И здесь очень важно посмотреть, какие движения в лице, понаблюдать. Потому что ребёнок вам никак не расскажет, у него мозг отключается. Он как бы в коме находится. В это время идут генерализованные разряды», — рассказала эпилептолог.
Из приобретенных причин появления эпилепсии Голубинская назвала послеродовую травму у женщин, различные инфекции и дефекты в мозге. При обнаружении чего-то подозрительного она посоветовала пройти обследование.
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Анастасия Панченко