Невролог Розанов рассказал, как определить первые признаки эпилепсии у ребенка

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Детский врач-невролог Дмитровской больницы рассказал как не пропустить начало эпилепсии у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» — ежегодное мероприятие, которого направлено на повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.
Кроме этого, он добавил, что первые признаки заболевания могут проявляться как подергивания во сне. Также ещё один фактором является смена поведения ребенка когда он становится навязчивым, плаксивым или задает по кругу одни и те же вопросы.
Стоит отметить, что в случаях если Вы заметили необычные изменения в поведении своего ребенка рекомендуется отвезти его к специалисту.
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«Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте. Когда случается приступ, у ребенка наблюдаются конвульсивные подергивания, дергается угол рта, течет слюна, а также может пойти пена изо рта или он может обмочиться. Но в некоторых случаях ребенок может просто замереть и начать потирать руки или совершает жующие движения в течение какого-то времени. Кроме этого, чаще всего после приступа ребенок чувствует головную боль и тошноту, а также нарушается координация и речь», — объяснил детский врач-невролог Сергей Розанов.
Стоит отметить, что в случаях если Вы заметили необычные изменения в поведении своего ребенка рекомендуется отвезти его к специалисту.
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Мира Полтева