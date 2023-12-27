Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь

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Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Антон Петров заявил, что алкоголь не рекомендуется употреблять людям, имеющим серьёзные хронические заболевания.
«Любые нервно-психические заболевания, эпилепсия – противопоказания к употреблению спиртного. Алкоголизм и наркомания – противопоказания к употреблению спиртного. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания ЖКТ также противопоказания. В целом если у человека имеется любое хроническое заболевание, то лучше от алкоголя отказаться», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Петров.
Он добавил, что как таковой общепринятой нормы употребления спиртного нет, поскольку каждый организм индивидуален и, соответственно, норма для каждого человека своя. Специалист также напомнил о том, что любая доза спиртного разрушает клетки организма и ухудшает состояние здоровья.
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Мелисса Тимофеева