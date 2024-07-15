Народные приметы на 15 июля: история праздника, традиции и что нельзя делать на Берегиню

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Понедельник, 15 июля 2024 года — день, когда православные чтят Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а в народе — это праздник Берегиня. Как и большинство других важных дней, традиции предков, передававшиеся из глубины веков, тесно смешались с православными.
О традициях, истории и поверьях, а также что нельзя делать в этот день и что можно, расскажет редакция «Радио 1».
Риза Пресвятой Богородицы — почитаемая православными христианами часть одежды, принадлежавшая величайшей из святых Деве Марии, матери Иисуса Христа. Праздник положения реликвии связан с событиями 458 года, когда два аристократа из Византии Галвин и Кандид нашли ризу в Назарете, а после доставили ее в Константинополь, где она была положена во храме Божией Матери, построенном на берегу Влахернского залива.
Самым известным чудом, которое приписывают Ризе Богородицы, называют легендарное спасение Византии от набега языческой Руси в 860 году. Согласно преданию, как только облачение Девы пронесли над стенами Константинополя, русы отказались от осады, развернулись и отступили.
Реликвию также считают своеобразной первопричиной, которая в итоге привела Русь к принятию христианства.
Первая частица Ризы Богородицы прибыла в Россию в XIV веке стараниями Дионисия Суздальского, а вторая – в XVII веке благодаря князю Василию Голицыну.
В 2008 году президент России Дмитрий Медведев передал реликвию Московской патриархии.
Также 15 июля отмечается русский народный праздник Берегиня, которая, по одной из версий, богиня природы и мать духов, у которой просят семейного счастья и оберега от бед. Некоторые представляют ее в виде белоствольной березы, если обнять которую, согласно преданиям, можно получить защиту от 100 болезней.
После принятия христианства, образ матери всех духов постепенно соединился с образом Девы Марии. Такое смешение получило название «Сырая Богородица».
По поверьям, в Берегиню нельзя ломать березовые ветви — это сулит череду бед и несчастий. Особенно их нельзя приносить в этот день домой – иначе из него уйдут счастье и благополучие.
На Руси в этот день девушки делали привороты, гадали на любовь и водили суженых в лес. Там они искали березу и вдвоем обнимали ее, чтобы защититься от хворей и нечистой силы.
Основной и, пожалуй, единственный запрет в этот день — не смешивать народные традиции и запреты с церковными. Православие отрекается от всех суеверий, предзнаменований и примет.
В праздник Ризоположения Богородицы в храмах пройдут богослужения. Священники исполнят акафист и канон на Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Православным рекомендуют читать молитву Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
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Положение ризы Богоматерней во ВлахернеФото: iStock/Anna_Anikina
Риза Пресвятой Богородицы — почитаемая православными христианами часть одежды, принадлежавшая величайшей из святых Деве Марии, матери Иисуса Христа. Праздник положения реликвии связан с событиями 458 года, когда два аристократа из Византии Галвин и Кандид нашли ризу в Назарете, а после доставили ее в Константинополь, где она была положена во храме Божией Матери, построенном на берегу Влахернского залива.
Самым известным чудом, которое приписывают Ризе Богородицы, называют легендарное спасение Византии от набега языческой Руси в 860 году. Согласно преданию, как только облачение Девы пронесли над стенами Константинополя, русы отказались от осады, развернулись и отступили.
Реликвию также считают своеобразной первопричиной, которая в итоге привела Русь к принятию христианства.
Первая частица Ризы Богородицы прибыла в Россию в XIV веке стараниями Дионисия Суздальского, а вторая – в XVII веке благодаря князю Василию Голицыну.
В 2008 году президент России Дмитрий Медведев передал реликвию Московской патриархии.
БерегиняФото: iStock/cassinga
Также 15 июля отмечается русский народный праздник Берегиня, которая, по одной из версий, богиня природы и мать духов, у которой просят семейного счастья и оберега от бед. Некоторые представляют ее в виде белоствольной березы, если обнять которую, согласно преданиям, можно получить защиту от 100 болезней.
После принятия христианства, образ матери всех духов постепенно соединился с образом Девы Марии. Такое смешение получило название «Сырая Богородица».
По поверьям, в Берегиню нельзя ломать березовые ветви — это сулит череду бед и несчастий. Особенно их нельзя приносить в этот день домой – иначе из него уйдут счастье и благополучие.
На Руси в этот день девушки делали привороты, гадали на любовь и водили суженых в лес. Там они искали березу и вдвоем обнимали ее, чтобы защититься от хворей и нечистой силы.
Приметы о погоде на 15 июляФото: iStock/ValeryBoyarsky
- если весь день слышны крики ворон, то ждали ненастья;
- отсутствие криков сычей в сумерках связывали со скорым приходом потепления;
- земля после дождя быстро высохла — ожидаются сильные ливни;
- плеск сазана в озерах называли предвестником теплых, солнечных дней;
- обильная роса на траве, которая долго не испаряется, говорила о семейном счастье;
- дожди, гром и грозу на Берегиню считали знаком о плохом урожае;
- густой туман 15 июля считали добрым предзнаменованием, ждали хороших вестей.
Что нельзя делать на БерегинюФото: iStock/ST-art
- нельзя рубить березы или срывать их ветви, даже в плохом настроении в березняке лучше не находиться, иначе предрекали 40 бед и несчастий;
- запрещали мешать рыбакам и охотникам — покинет удача;
- не рекомендовали заниматься шитьем и сенокосом после активной работы на Летние Кузьминки, иначе обещали болезни и хворь;
- не пить чай, закусывая сахаром, чтобы не стать жертвой воров и разбойников;
- отложить дальние поездки на Берегиню, чтобы не попасть в беду, а если перенести отъезд не получится — взять оберег;
- нельзя бездельничать 15 июля — грозили проблемами со здоровьем;
- не рекомендуется переставлять мебель — сулили безденежье.
Что нельзя делать на Ризоположение БогородицыФото: iStock/Sergei Dolgov
Основной и, пожалуй, единственный запрет в этот день — не смешивать народные традиции и запреты с церковными. Православие отрекается от всех суеверий, предзнаменований и примет.
В праздник Ризоположения Богородицы в храмах пройдут богослужения. Священники исполнят акафист и канон на Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Православным рекомендуют читать молитву Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
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Данил Пономарев