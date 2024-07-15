Народные приметы на 15 июля: история праздника, традиции и что нельзя делать на Берегиню

Население Украины к 2100 году сократится более чем вдвое – до 15,3 млн человек. Об этом говорится в докладе ООН под названием «Перспективы мирового населения 2024 года». При этом отмечается, что по состоянию на начало этого года население Украины составляет около 37 млн человек.