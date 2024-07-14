День Космы и Дамиана или Летние Кузьминки: традиции, история, поверья и приметы на 14 июля

Фото: iStock/Nadezhda Vetrova
В воскресенье, 14 июля, православные чтут память двух святых братьев-чудотворцев Косму и Дамиана, бессребреников и врачевателей, живших в III – IV веке в Риме. В русской традиции этот день привыкли называть Днем Кузьмы и Демьяна, а в некоторых районах название слилось в одно слово – Кузьмодемьян (Козьмодемьян). В народном календаре этот день стал называться Летние Кузьминки или бабий праздник. Христианские традиции со временем обросли поверьями, обрядами, приметами и поговорками. Предки строго соблюдали запреты, зная, что можно и что нельзя делать в этот день.
Подробнее об истории, традициях и поверьях расскажет редакция «Радио 1».
Православная церковь почитает три пары святых с одинаковыми именами, но живших, как считается, в разные периоды времени и в разных странах. Летом, 14 июля, верующие чтят Косму и Дамиана Римских. Братьев Асийских и Аравийских прославляют в ноябре и октябре соответственно.
Согласно житию, Римские Косма и Дамиан жили при императоре Марке Аврелии Карине, спасая и исцеляя больных, обращая людей к вере в Иисуса Христа, что однажды привлекло к ним внимание властей. Братьев поймали и отправили на суд, где они продолжили проповедовать христианство даже перед лицом императора. Когда Карин продолжил настаивать на наказании, Косма и Дамиан помолились Богу, чтобы тот поразил правителя внезапной болезнью, и Святой Дух помог им. Люди, увидевшие чудо, уверовали во Христа, а братья исцелили императора и были отпущены.
Однако старый врачеватель, который когда-то обучил Косму и Демьяна целительству, стал завидовать им. Заманив далеко в горы под предлогом собирательства редких лекарственных трав, наставник убил их, а тела мученически погибших братьев сбросил в реку.
С годами на Руси этот день породил множество народных примет, поверий и традиций.
В старину на Летние Кузьминки женщины с утра варили общую кашу, к которой каждая хозяйка давала часть своих продуктов. Перед тем, как приступить к трапезе, предки молились святым Косме и Дамиану, а кашей потом угощали соседей, друзей и родных, а также путников и нищих.
Так как в середине июля сенокос и страдная пора в самом разгаре, мужчины работали в поле, начинали прополку огородов. В этот же период становилось можно собирать корневые овощи на продажу.
Работать в поле, согласно поверьям, нужно было в красно-белых рубахах с цветочной вышивкой, чтобы в жизнь труженика пришли радость и благополучие.
На Летние Кузьминки было принято собирать ягоды — малину и крыжовник. Считалось, что варенье, сваренное из них в этот день, было особенно вкусным.
Женщины в течение дня также занимались домашними делами. Запрета на работу на кухне и на уборку не было.
Вместе с тем в течение дня из полевых растений плели венки, которым в этот день приписывали способность исполнять любые желания, если носить их до поздней ночи.
Ближе к вечеру девушки ходили в гости, угощали соседей и устраивали посиделки с долгими беседами и звонкими песнями. Также было принято гадать на любовь и суженого, «прикалывать» к себе молодых людей. Брали с собой ветку крыжовника, подходили к приглянувшимся парням и слегка кололи их.
В этот день православные верующие читали молитвы Косме и Дамиану. Днем ходили в церковь, где просили святых о богатом урожае. Братьев также считали покровителями скота, потому в этот день молились и о домашних животных.
Согласно другим поверьям, Косму и Дамиана называли божиими кузнецами, потому их просили об успехах в кузнечном деле и считали грехом работать с железом в этот день.
Также в этот день божии кузнецы ковали свадьбы, как бы закрепляли нравственные цепи, которыми связывали себя молодожены.
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День Космы и Демьяна — историяФото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Православная церковь почитает три пары святых с одинаковыми именами, но живших, как считается, в разные периоды времени и в разных странах. Летом, 14 июля, верующие чтят Косму и Дамиана Римских. Братьев Асийских и Аравийских прославляют в ноябре и октябре соответственно.
Согласно житию, Римские Косма и Дамиан жили при императоре Марке Аврелии Карине, спасая и исцеляя больных, обращая людей к вере в Иисуса Христа, что однажды привлекло к ним внимание властей. Братьев поймали и отправили на суд, где они продолжили проповедовать христианство даже перед лицом императора. Когда Карин продолжил настаивать на наказании, Косма и Дамиан помолились Богу, чтобы тот поразил правителя внезапной болезнью, и Святой Дух помог им. Люди, увидевшие чудо, уверовали во Христа, а братья исцелили императора и были отпущены.
Однако старый врачеватель, который когда-то обучил Косму и Демьяна целительству, стал завидовать им. Заманив далеко в горы под предлогом собирательства редких лекарственных трав, наставник убил их, а тела мученически погибших братьев сбросил в реку.
Летние Кузьминки — традицииФото: iStock/undefined undefined
С годами на Руси этот день породил множество народных примет, поверий и традиций.
В старину на Летние Кузьминки женщины с утра варили общую кашу, к которой каждая хозяйка давала часть своих продуктов. Перед тем, как приступить к трапезе, предки молились святым Косме и Дамиану, а кашей потом угощали соседей, друзей и родных, а также путников и нищих.
Так как в середине июля сенокос и страдная пора в самом разгаре, мужчины работали в поле, начинали прополку огородов. В этот же период становилось можно собирать корневые овощи на продажу.
Работать в поле, согласно поверьям, нужно было в красно-белых рубахах с цветочной вышивкой, чтобы в жизнь труженика пришли радость и благополучие.
На Летние Кузьминки было принято собирать ягоды — малину и крыжовник. Считалось, что варенье, сваренное из них в этот день, было особенно вкусным.
Женщины в течение дня также занимались домашними делами. Запрета на работу на кухне и на уборку не было.
Вместе с тем в течение дня из полевых растений плели венки, которым в этот день приписывали способность исполнять любые желания, если носить их до поздней ночи.
Ближе к вечеру девушки ходили в гости, угощали соседей и устраивали посиделки с долгими беседами и звонкими песнями. Также было принято гадать на любовь и суженого, «прикалывать» к себе молодых людей. Брали с собой ветку крыжовника, подходили к приглянувшимся парням и слегка кололи их.
Приметы о погоде на 14 июляФото: iStock/NetPix
- переменный ветер связывали с затяжными дождями;
- желтые листья на деревьях считали предвестником ранней осени, холодного и дождливого сентября;
- утренняя роса и вечерний туман, считалось, принесут с собой две недели знойной жары;
- если ночью на небе мерцают звезды, то предрекали грозовые дожди на утро;
- луна отсвечивает красным цветом — ждали ветреную погоду;
- громкий крик сороки, по поверьям, говорил о приближающемся многодневном зное;
- безоблачное небо и нарастающую жару связывали с приближением долгой и приятной погоды;
- если мыши начали вить гнезда в сукне, обещали обилие снега зимой.
Приметы о будущем на 14 июляФото: iStock/LesDaMore
- считалось, что сны в этот день — всегда вещие;
- если приснился ключ, книга или письмо — ожидали большие перемены в скором будущем;
- прерывистый огонь у свечи — стоит ждать гостей;
- если насекомые ползут на север, то на утро у коров ожидали много молока.
Что можно делать 14 июляФото: iStock/Aleksandr Golubev
В этот день православные верующие читали молитвы Косме и Дамиану. Днем ходили в церковь, где просили святых о богатом урожае. Братьев также считали покровителями скота, потому в этот день молились и о домашних животных.
Согласно другим поверьям, Косму и Дамиана называли божиими кузнецами, потому их просили об успехах в кузнечном деле и считали грехом работать с железом в этот день.
Также в этот день божии кузнецы ковали свадьбы, как бы закрепляли нравственные цепи, которыми связывали себя молодожены.
Что нельзя делать 14 июляФото: iStock/Dzurag
- запрещалось предаваться грусти и унынию, а особенно плакать, иначе печаль будет преследовать еще долго;
- не разрешалось делиться сокровенными тайнами и секретами — о них потом всем расскажут;
- нельзя заниматься кузнечным делом в дань уважения Косме и Дамиану, иначе придет град и побьет урожай;
- запрещалось ссориться, сплетничать и хвастаться — тем, кто ослушается, сулили 40 бедовых дней;
- не стоит считать деньги после обеда, так как из-за этого грозили нищетой.
Поговорки на Летние КузьминкиФото: iStock/Studia72
- огород — бабий доход;
- на острую кóсу много сенокóсу;
- Кузьма-Демьян пришли — на сенокос пошли;
- вДень Кузьмы и Демьяны косить не рано;
- пришел Демьян — вырвал с грядок бурьян;
- много захочешь — пораньше на сенокос вскочишь.
Универсальная летняя закуска: простой и быстрый рецепт малосольных помидоров
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Данил Пономарев