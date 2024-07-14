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День Космы и Дамиана или Летние Кузьминки: традиции, история, поверья и приметы на 14 июля

14 июля 2024, 00:00
Фото: iStock/Nadezhda Vetrova

Фото: iStock/Nadezhda Vetrova

В воскресенье, 14 июля, православные чтут память двух святых братьев-чудотворцев Косму и Дамиана, бессребреников и врачевателей, живших в III – IV веке в Риме. В русской традиции этот день привыкли называть Днем Кузьмы и Демьяна, а в некоторых районах название слилось в одно слово – Кузьмодемьян (Козьмодемьян). В народном календаре этот день стал называться Летние Кузьминки или бабий праздник. Христианские традиции со временем обросли поверьями, обрядами, приметами и поговорками. Предки строго соблюдали запреты, зная, что можно и что нельзя делать в этот день.
Подробнее об истории, традициях и поверьях расскажет редакция «Радио 1».

День Космы и Демьяна — история

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov


Православная церковь почитает три пары святых с одинаковыми именами, но живших, как считается, в разные периоды времени и в разных странах. Летом, 14 июля, верующие чтят Косму и Дамиана Римских. Братьев Асийских и Аравийских прославляют в ноябре и октябре соответственно.

Согласно житию, Римские Косма и Дамиан жили при императоре Марке Аврелии Карине, спасая и исцеляя больных, обращая людей к вере в Иисуса Христа, что однажды привлекло к ним внимание властей. Братьев поймали и отправили на суд, где они продолжили проповедовать христианство даже перед лицом императора. Когда Карин продолжил настаивать на наказании, Косма и Дамиан помолились Богу, чтобы тот поразил правителя внезапной болезнью, и Святой Дух помог им. Люди, увидевшие чудо, уверовали во Христа, а братья исцелили императора и были отпущены.

Однако старый врачеватель, который когда-то обучил Косму и Демьяна целительству, стал завидовать им. Заманив далеко в горы под предлогом собирательства редких лекарственных трав, наставник убил их, а тела мученически погибших братьев сбросил в реку.

Летние Кузьминки — традиции

Фото: iStock/undefined undefined
С годами на Руси этот день породил множество народных примет, поверий и традиций.

В старину на Летние Кузьминки женщины с утра варили общую кашу, к которой каждая хозяйка давала часть своих продуктов. Перед тем, как приступить к трапезе, предки молились святым Косме и Дамиану, а кашей потом угощали соседей, друзей и родных, а также путников и нищих.

Так как в середине июля сенокос и страдная пора в самом разгаре, мужчины работали в поле, начинали прополку огородов. В этот же период становилось можно собирать корневые овощи на продажу.

Работать в поле, согласно поверьям, нужно было в красно-белых рубахах с цветочной вышивкой, чтобы в жизнь труженика пришли радость и благополучие.

На Летние Кузьминки было принято собирать ягоды — малину и крыжовник. Считалось, что варенье, сваренное из них в этот день, было особенно вкусным.

Женщины в течение дня также занимались домашними делами. Запрета на работу на кухне и на уборку не было.

Вместе с тем в течение дня из полевых растений плели венки, которым в этот день приписывали способность исполнять любые желания, если носить их до поздней ночи.

Ближе к вечеру девушки ходили в гости, угощали соседей и устраивали посиделки с долгими беседами и звонкими песнями. Также было принято гадать на любовь и суженого, «прикалывать» к себе молодых людей. Брали с собой ветку крыжовника, подходили к приглянувшимся парням и слегка кололи их.

Приметы о погоде на 14 июля

Фото: iStock/NetPix
  • переменный ветер связывали с затяжными дождями;
  • желтые листья на деревьях считали предвестником ранней осени, холодного и дождливого сентября;
  • утренняя роса и вечерний туман, считалось, принесут с собой две недели знойной жары;
  • если ночью на небе мерцают звезды, то предрекали грозовые дожди на утро;
  • луна отсвечивает красным цветом — ждали ветреную погоду;
  • громкий крик сороки, по поверьям, говорил о приближающемся многодневном зное;
  • безоблачное небо и нарастающую жару связывали с приближением долгой и приятной погоды;
  • если мыши начали вить гнезда в сукне, обещали обилие снега зимой.

Приметы о будущем на 14 июля

Фото: iStock/LesDaMore
  • считалось, что сны в этот день — всегда вещие;
  • если приснился ключ, книга или письмо — ожидали большие перемены в скором будущем;
  • прерывистый огонь у свечи — стоит ждать гостей;
  • если насекомые ползут на север, то на утро у коров ожидали много молока.

Что можно делать 14 июля

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
В этот день православные верующие читали молитвы Косме и Дамиану. Днем ходили в церковь, где просили святых о богатом урожае. Братьев также считали покровителями скота, потому в этот день молились и о домашних животных.

Согласно другим поверьям, Косму и Дамиана называли божиими кузнецами, потому их просили об успехах в кузнечном деле и считали грехом работать с железом в этот день.

Также в этот день божии кузнецы ковали свадьбы, как бы закрепляли нравственные цепи, которыми связывали себя молодожены.

Что нельзя делать 14 июля

Фото: iStock/Dzurag
  • запрещалось предаваться грусти и унынию, а особенно плакать, иначе печаль будет преследовать еще долго;
  • не разрешалось делиться сокровенными тайнами и секретами — о них потом всем расскажут;
  • нельзя заниматься кузнечным делом в дань уважения Косме и Дамиану, иначе придет град и побьет урожай;
  • запрещалось ссориться, сплетничать и хвастаться — тем, кто ослушается, сулили 40 бедовых дней;
  • не стоит считать деньги после обеда, так как из-за этого грозили нищетой.

Поговорки на Летние Кузьминки

Фото: iStock/Studia72
  • огород — бабий доход;
  • на острую кóсу много сенокóсу;
  • Кузьма-Демьян пришли — на сенокос пошли;
  • вДень Кузьмы и Демьяны косить не рано;
  • пришел Демьян — вырвал с грядок бурьян;
  • много захочешь — пораньше на сенокос вскочишь.
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#лето
Боевики «Азова»* будут готовить школьных учителей на Украине
«Зеркало недели»: боевиков «Азова»* привлекут к подготовке учителей на Украине
13 июля 2024, 23:51

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине боевиков запрещённой в России террористической группировки «Азов»* привлекут к подготовке школьных учителей. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Отмечается, что организация присоединилась к обновлению школьного предмета «Защита Украины». Учителей будут готовить по стандартам НАТО.

В статье указывается, что военные должны «оживить устаревшую программу курса».

Напомним, что месяцем ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к пожизненному тюремному заключению одного из командиров батальона «Азов»* за отданные военным приказы обстреливать жилые дома в Мариуполе.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#школа
#учителя
#образование
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Раскрыта численность населения Украины к 2033 году
Либанова: численность населения Украины к 2033 году составит 35 млн человек
13 июля 2024, 23:25

Фото: iStock/alzay

Население Украины к 2033 году, по оценкам экспертов, может составить порядка 35 миллионов человек. Об этом сообщила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, слова которой приводит агентство РБК-Украина.
По её словам, следует забыть о численности населения страны в 52 миллиона человек (исторический максимум, зафиксированный в 1996 году). Самым оптимистическим вариантом на 2033 год может стать число граждан, не превышающее 35 миллионов.

Отмечается, что Либанова в своих прогнозах учитывает регионы Украины, входящие в её состав по состоянию на 1991 год.

Специалист утверждает, что для поддержания численности населения в 30 миллионов человек Украине придётся ежегодно привлекать до 300 тысяч мигрантов из менее развитых стран.

Кроме того, властям придётся привлечь в страну молодёжь из Польши и Прибалтики. Однако для этого необходимо создать выгодные и привлекательные условия.

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#украина
#жители
#население
#прогноз
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Минтранс: в Шереметьево нужно ускорить предполетные процедуры из-за очередей
13 июля 2024, 22:49

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» нужно проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей. Так, по сообщению ТАСС, отреагировали в Минтрансе на большие очереди в аэропорту.
По данным издания, власти провели аэропорту выездное совещание в аэропорту по причине повышенного спроса на перевозки.

«Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано», — заявили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров. За использование скрытых номеров предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.

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#шереметьево
#самолет
#домодедово
#перевозки
#авиакомпании
#рф
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Свадьба сына богатейшего человека в Азии обошлась в 600 миллионов долларов
13 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Xantana

В Индии проходит свадьба сына самого богатого человека в Азии, каковым является индийский миллиардер Мукеш Амбани. Торжества стартовали ещё в марте месяце и продолжаются до сих пор, а сама торжественная церемония бракосочетания состоится в это воскресенье, 14 июля.
Сыну старшего Амбани Ананту 29 лет, сообщает The Associated Press. Его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Среди гостей празднества в Мумбаи были замечены медиаперсоны Ким и Хлои Кадашьян, индийская актриса Приянка Чопра и ее муж американский певец Ник Джонас, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и экс-президент Индии Рам Натх Ковинд.

На свадебные торжества своего сына Мукеш Амбани истратил порядка 600 миллионов долларов. Местные журналисты отмечают, что такая роскошь необычна даже для Индии. Они считают, что семейство Амбани хотят презентовать себя как своеобразных «индийских Виндзоров», сравнявшись по статусу с британской королевской династией.

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Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с октября
13 июля 2024, 15:04

Фото: Сайт Кремля

Закон о повышении военных пенсий с октября текущего года подписал глава государства Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на сайте опубликования правовых актов. Уточняется, что индексация составит 5,1%.
Ранее размер пенсии военным пенсионерам был 89,32% от размера денежного довольствия. Теперь же он составит 89,83%. Как пояснили в комитете Совфеда по социальной политике, выплаты в среднем увеличатся на 500 рублей.

Закон будут реализовывать за счет бюджетных средств. До этого сообщалось, как россияне могут увеличить свою пенсию. Нюансы пенсионного законодательства раскрыла эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Подробности в материале «Радио 1».

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#пенсии
#закон
#новости
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Госдума предложила пожизненный срок за мятеж со смертельным исходом
13 июля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Пожизненный срок предложили назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.
Для инициаторов и руководителей преступления инициатива предполагает наказание в 15-20 лет тюремного срока и ограничение свободы до двух лет, а при тяжких последствиях — высшую меру наказания, то есть пожизненное, либо срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, за участие в мятеже предусмотрен срок в 12-20 лет лишения свободы.

Фигурант может получить освобождение от наказания, если он помогал предотвратить нанесение ущерба интересам страны.

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#россия
#госдума
#закон
#законопроект
#новости
#уголовное дело
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По-азиатски вкусно: рецепт шашлычного маринада для тех, кто попробовал всё
13 июля 2024, 12:38

Фото: Радио 1

Лето — безусловно можно назвать сезоном шашлыка. Однако пресытиться этим блюдом можно очень быстро, в то время как шашлычный сезон в России длится по меньшей мере пять месяцев. В этом случае на помощь к искушённым гурманам приходят маринады.
Как приготовить сочный азиатский маринад с морковью расскажет редакция «Радио 1».

Ингредиенты


  • свинина — 1,2 килограмма;
  • морковь — 1 килограмм;
  • соус соевый — 3 столовые ложки;
  • масло растительное — 3 столовые ложки;
  • приправа карри — по вкусу;
  • перец чёрный — по вкусу.

Пошаговый рецепт


  1. Морковку необходимо натереть на тёрке, причём две трети – на крупной терке, одну треть – на мелкой.
  2. Мясо нарезается кусками, как для обычного шашлыка.
  3. Морковку и мясо необходимо тщательно перемешать до того состояния, пока морковка не начнёт выделять сок.
  4. После этого в блюдо добавляем соевый соус и растительное масло, так же тщательно перемешиваем. По вкусу можно добавить карри и чёрный перец.
  5. Перемешанный с морковью и специями шашлык плотно прижимаем тарелкой и отправляем на ночь в холодильник.
  6. Замаринованное блюдо можно приготовить как на мангале, так и на решётке.

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#шашлыки
#рецепты
#еда
#блюда
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В Кабмине РФ предложили дифференциацию ответственности по УК за мятеж
13 июля 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Дифференциацию уголовной ответственности за мятеж для его участников, которая будет зависеть от последствий и вовлеченности, предложили в правительстве России. Законопроект внесли в электронную базу ГД.
«В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж», — сказано в документе.

Таким образом организаторов мятежа предлагается наказывать как минимум на 15 лет заключения, а при погибших или иных тяжких последствиях — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мятежника могут освободить от уголовной ответственности, если он «способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам РФ».

Ранее сообщалось о попытке мятежа в стране, которая является союзником России. Подробности в материале «Радио 1».

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#закон
#законопроект
#госдума
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#новости
#уголовное дело
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Стала известна сумма среднедушевого месячного дохода самых обеспеченных россиян
Средний доход самых обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц
13 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Diy13

Среди 10% самых обеспеченных граждан России среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвящённого изучению доходов самой обеспеченной части населения страны.
В опросе приняли участие 1012 респондентов, а проводился он в период с июня по сентябрь 2023 года, передаёт РБК. На основании изученных данных можно сделать вывод, что самый распространённый доход среди наиболее обеспеченной части населения составляет около 300 - 400 тысяч рублей в месяц. Такую цифру назвали 20% опрошенных.

Чуть уступают этой группе обеспеченных россиян те, кто зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Их насчитывается 18%. Около 9% граждан России из категории обеспеченных имеют доходы выше 900 тысяч рублей.

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#россияне
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