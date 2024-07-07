Народные приметы на 7 июля 2024: традиции и что нельзя делать на Ивана Купалу

7 июля 2024 года – большой праздник, когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе – это день Ивана Купалы. О традициях и приметах на 7 июля, а также что можно и что нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».