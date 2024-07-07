Народные приметы на 7 июля 2024: традиции и что нельзя делать на Ивана Купалу

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7 июля 2024 года – большой праздник, когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе – это день Ивана Купалы. О традициях и приметах на 7 июля, а также что можно и что нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Рождество Иоанна КрестителяФото: iStock/vesilvio
Иоанн Предтеча — это самый почитаемый в христианстве святой после Божией Матери и главный пророк. Как гласит Евангелие, он был ближайшим соратником Иисуса, который предсказал его пришествие, а также крестил Христа в водах реки Иордан. Иоанн Креститель вел аскетичную жизнь в пустыне, призывая иудеев к покаянию и проповедуя священные омовения для очищения. Именно эти обряды и стали в будущем священным Таинством Крещения.
Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения малыша, ставшего затем пророком, у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы.
День Ивана КупалыФото: iStock/cassinga
Иван Купала – народный праздник, уходящий корнями в языческие времена, но с приходом церкви смешавшийся с христианством. Изначально он проводился с 20 на 21 июня, в самую короткую ночь в году, и назывался просто Купало. Славяне верили, что в эту пору нечисть особенно сильна и выползает их своих убежищ, потому народ гуляньями и обрядами отпугивал ее.
После Крещения Руси народный праздник вскоре смешался с Рождеством Иоанна Предтечи и обрел другие смыслы. Языческие обряды в озерах и реках получили новое значение и стали ассоциироваться с Крещением Христа, а к названию «Купало» присоединилось имя святого.
Приметы на Ивана Купалу
Обряды у костровФото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
Первые мысли, когда слышишь о празднике Ивана Купалы, – это люди в белых льняных рубашках, прыгающие ночью через костер. Этот обряд восходит к глубоко языческим временам, до того, как праздник смешался с христианскими традициями. Так для чего предки прыгали через костер?
- огню в ночь на Купалу приписывали очищающие свойства, избавляющие от напастей и неприятностей в будущем;
- прыжок через костер, согласно верованиям, дарил удачу и счастье на весь следующий год;
- считалось, что молодая пара, перепрыгнувшая огонь, будет неразлучна до конца жизни;
- если между двух костров провести свой скот, по поверью, животные не будут болеть;
- в огне на Купалу сжигали одежду и вещи больных людей, надеясь, что так недуг больше не вернется.
Обряды у водыФото: iStock/Vitalii Petrushenko
День Ивана Купалы и до прихода православия имел много традиций, связанных с водой, а когда он прирос к Рождеству Иоанна Предтечи, купания в реках и озерах еще больше укоренились в народных гуляньях. Главной особенностью воды на Купалу, как и огня, считали очищение.
- люди верили, что любая вода на Купалу обладает исцеляющими свойствами;
- купание в реках, озерах и других водоемах считали целебным, избавляющим от любых болезней;
- колодезная вода, согласно поверьям, очищала разум и прогоняла злые помыслы;
- тем, кто отказывался от массового купания в этот день, предрекали одиночество.
Обряды с цветамиФото: iStock/Elena Vilkova
Праздник Ивана Купалы в языческие времена был неразрывно связан с природой во всех ее проявлениях. Люди отмечали его в полях, на опушках лесов и берегах рек, проводя там всю ночь и весь день. Потому многие приметы тесно связано с цветами и растениями.
- самый известный ритуал на Ивана Купалу заключался в поиске цветка папоротника, который согласно верованиям, расцветал лишь на миг ровно в полночь. Тому, кто его найдет, обещалось вечное счастье, богатства и сокровенные знания об устройстве вселенной. Разные поверья по-своему описывали внешний вид цветка – кто-то говорил о маленьком серебристом ростке, а кто-то об огромном алом бутоне;
- еще одна распространенная примета на Купалу – плетение венков. Днем их носили на голове, а вечером отпускали в реки. Той, чей венок уплывет дальше всех, обещали жить дольше всех. Тем, у кого он расплелся, говорили, что не будет замужества в грядущем году. Утонувший венок связывали с бедами и болезнями;
- на Купалу было принято заготавливать банные веники. Люди считали, что срезанные и высушенные в этот день растения становились целебными на весь год.
Приметы про погоду на Ивана КупалуФото: iStock/alex_ugalek
Предки внимательно следили за погодой и природой на Купалу, веря, что многое узнают о будущем урожае, зиме и осени.
- дождь на Купалу связывали с приходом жары через неделю, которая продержится до конца лета;
- обильную росу считали предвестником богатого урожая;
- безоблачное звездное небо приписывали к обилию грибов осенью;
- с грозой на Ивана Купалу предрекали отсутствие урожая орехов;
- громкое пение кукушки, по поверьям, говорило о холодной осени;
- звонкий стрекот сверчка связывали с мягкой зимой.
Почему нельзя купаться на Ивана Купалу?Фото: iStock/Johannes979
Многие слышали, что в день Ивана Купалы нельзя купаться. Однако это правда лишь отчасти. Заходить в воду нельзя было за сутки до праздника и ночью, а на следующий день, наоборот, купаться было нужно.
Что нельзя делать в День Иоанна ПредтечиФото: iStock/Iuliia Zavalishina
Важно сказать, что православная церковь выступает категорически против различных примет, народных верований и предрассудков. Верующие в этот день должны отказаться от всевозможных обрядов и встретить праздник по-христиански.
Что можно делатьПеред днем Рождества Иоанна Крестителя во всех храмах состоится всенощное бдение. На сам праздник пройдет Божественная литургия.
Православным на Рождество Иоанна Предтечи рекомендуют читать молитвы святому – о покаянии грешников, помощи заключенным, приходе к вере некрещенных и сектантов, так сам Креститель проповедовал раскаяние за грехи.
Что нельзя делатьВ день Рождества Крестителя запрещаются заупокойные и поминальные молитвы, шумные алкогольные застолья, тяжелый труд и ссоры. Вместе с тем запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, так как праздник выпадает на время Петровского поста. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.
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