НАСА сообщило о причине переноса старта «Союза МС-25»

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Запуск ракеты «Союз-2.1а», предназначенной для доставки корабля «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем на Международную космическую станцию (МКС), был отменен из-за невключения двигателей в расчетное время. Это стало известно из трансляции НАСА.
По словам ведущего трансляции, обратный отсчет проходил без проблем до момента, когда оставалось около 20 секунд до запуска. Несмотря на то что кабель-мачта отошла от ракеты, двигатели не включились, что привело к автоматической отмене пуска.
Запланированный на четверг в 16:21 по московскому времени запуск «Союз МС-25» был отменен всего за несколько минут до намеченного времени.
В состав основного экипажа корабля входили россиянин Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Планировалось, что Василевская станет первой женщиной из Белоруссии, отправившейся в космос.
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Запланированный на четверг в 16:21 по московскому времени запуск «Союз МС-25» был отменен всего за несколько минут до намеченного времени.
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Артем Кузьмин