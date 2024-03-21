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НАСА сообщило о причине переноса старта «Союза МС-25»

НАСА: двигатели ракеты «Союз-2.1А» не включились в положенное время
21 марта 2024, 17:37
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Запуск ракеты «Союз-2.1а», предназначенной для доставки корабля «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем на Международную космическую станцию (МКС), был отменен из-за невключения двигателей в расчетное время. Это стало известно из трансляции НАСА.
По словам ведущего трансляции, обратный отсчет проходил без проблем до момента, когда оставалось около 20 секунд до запуска. Несмотря на то что кабель-мачта отошла от ракеты, двигатели не включились, что привело к автоматической отмене пуска.

Запланированный на четверг в 16:21 по московскому времени запуск «Союз МС-25» был отменен всего за несколько минут до намеченного времени.


В состав основного экипажа корабля входили россиянин Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Планировалось, что Василевская станет первой женщиной из Белоруссии, отправившейся в космос.

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#космос
#мкс
#ракеты
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315 тыс. билетов ЦППК оформили с начала года по предварительным проездным документам
21 марта 2024, 18:48

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК за первые три месяца 2024 года оформили с помощью терминалов предварительных проездных документов 315,7 тыс билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. со ссылкой на данные «Центральной ППК».
«Билеты покупали в пути следования у кассиров-контролёров и в кассах на станциях прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Чаще всего билеты по талонам оформляли на Белорусском направлении – 80,4 тыс. раз. На Горьковском и Рижском направлениях эти показатели достигли 55,7 тыс. и 51,1 тыс. соответственно», – говорится в сообщении.
По данным министерства, на ЦППК работают более 520 подобных терминалов. Они установлены на станциях, где нет касс или они работают не круглосуточно.

С помощью терминала можно оформить специальный талон с указанием пункта отправления. Предъявив его, пассажир может оформить билет на станции прибытия или у кассира-контролёра без дополнительного сбора.

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#цппк
#транспорт
#общественный транспорт
#поезд
#проезд
#московская область
#подмосковье
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«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО
21 марта 2024, 18:42

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ребенок должен рождаться естественным путем. Так депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала инициативу по созданию банка спермы бойцов СВО, приводит ее слова издание «Подъем».
Она также напомнила об опыте клонирования овцы Долли и суррогатных детях, напомнив при этом, что всегда выступала против такого искусственного вмешательства.

«Естественный путь — это любовь мужчины и женщины, от которой рождаются дети. Уже были и овца Долли, которую клонировали, и суррогатные дети», — заявила Останина.
Ранее с инициативой создания банка спермы бездетных участников СВО выступила омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Стребкова.

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#женщины
#мужчины
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#омбудсмен
#сво
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Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
Борисов: запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
21 марта 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» и тремя космонавтами стала просадка напряжения химического источника тока.
«На последнем этапе предпусковой подготовки возникла нештатная ситуация, приведшая к прерыванию всей процедуры. На заседании государственной комиссии мы только что установили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», — пояснил Борисов.
Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с Байконура был запланирован на 16:21 мск 21 марта, однако был отменен примерно за 20 секунд до запуска.

Основной экипаж корабля включает в себя россиянина Олега Новицкого, белорусскую космонавтку Марину Василевскую и американскую астронавтку Трейси Дайсон. Ожидается, что Василевская станет первой женщиной из Белоруссии, отправившейся в космос.

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#космос
#мкс
#ракеты
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Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки
21 марта 2024, 18:30

Фото: istockphoto.com/scyther5

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров заявил, что смена номера телефона не способствует защите от слежки.
Кроме того, такой метод никак не сотрёт цифровой след пользователя.

«Условный Google соединит ваши профили со всеми новыми устройствами, со всеми новыми контактами. Если вы вышли в один и тот же аккаунт с другого устройства, он всё соединит в один профиль. Если вы использовали одно и то же соединение, он также слепит это все в один профиль. И так, как снежный ком, ваш профиль «растёт», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его словам, новые операционные системы, приложения и разрешения, которыми пользуются люди каждый день, лишь способствует собираемости данных о нас.

Ранее в пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что в случае пропажи или кражи смартфона киберпреступники могут снять деньги со счетов владельца или шантажировать его.

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#данные
#приложения
#google
#кибербезопасность
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Когда отмечают Пасху в 2024 году: родительские дни, схождение огня и традиции
Пасха – 2024: история и традиции светлого праздника
21 марта 2024, 18:24

Фото: Istockphoto /Mariya Borisova

Главный христианский праздник Пасха всегда отмечается весной, однако он относится к переходящим торжествам, и его дата каждый год меняется. О главных традициях праздника, его истории и о том, когда отмечать Пасху в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».

Когда Пасха в 2024 году


В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Расчет точной даты празднования сложен и зависит от солнечного и лунного календарей.

Пасха обычно отмечается в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия (21 марта). Поэтому дата Пасхи выпадает на период между 4 апреля и 8 мая.

Традиции Пасхи


Среди православных Пасха считается самым главным праздником, так как он олицетворяет смерть и воскресение Христа, его искупительную жертву за грехи всего человечества. Сразу после пасхальной ночи начинается Светлая Седмица. Особые дни богослужений, в которые служба совершается по пасхальному уставу.
В эти дни нет поста, идет приготовлению к Причастию.

Праздничные службы в церквях длятся до Вознесения, которое отмечается на 40 день после Пасхи. До того момента православные приветствуют друг друга радостным: «Христос Воскресе!»

Схождение огня на Пасху


В христианском мире схождение Благодатного Огня на Гроб Господень в Иерусалиме считают чудом. Для православных это событие означает надежду на спасение и вечную жизнь. Существует церковное поверье, что если Благодатный огонь не сойдет, то случится конец света, который станет расплатой за земные грехи.

Когда и где сходит Благодатный огонь в 2024 году


Великая суббота, в которую произойдет схождение Благодатного огня в 2024 году, выпадает на четвертое мая. Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников. Трансляция этого события идет по всему миру в прямом эфире.

Чего нельзя делать в Пасху


Православные христиане чтят церковные обычаи. Грехом будут считаться ссоры с близкими, сквернословие, ругань, грусть и уныние. Также в Пасху запрещено употреблять спиртные напитки. Посещать кладбища на праздник Пасхи нельзя. Для поминания усопших есть родительские субботы, в которые принято приходить на могилки к родственникам. В 2024 году такими днями будут: 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября.

В Чистый четверг, который будет перед праздником, принято начисто убирать дом, а ночью умыться в проточной воде.

Что можно делать в Пасху


В православный праздник христиане обмениваются особым приветствием: «Христос Воскресе!» и отвечать: «Воистину Воскресе!». Так верующие показывают, что рады воскрешению Христа. Традиционными на Пасху были игры с крашеными яйцами. Участники сталкивали их друг с другом, а побеждал тот, чье яйцо оставалось целым.

Также принято подавать милостыню и угощение нищим и нуждающимся.

Почему на Пасху красят яйца


Пасхальное яйцо символизирует Гроб Господень. Согласно преданиям, вход в палестинские гробницы раньше закрывали камнем, и убирали его для того, чтобы занести тело покойного. Именно такой камень в гробнице Христа символизирует вечную жизнь, воскрешение.
Многие окрашивают яйца в красный цвет, что напоминает верующим о страданиях Христа и его рсапятии.

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#церковь
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Илон Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение
Илон Маск анонсировал имплант от Neuralink, который сможет возвращать зрение
21 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/Peshkova

Американский миллиардер Илон Маск объявил о разработке мозгового импланта от компании Neuralink, который предназначен для восстановления зрения у слепых людей.
В своем сообщении в социальной сети Х (бывший Twitter), Маск рассказал о новом продукте Neuralink «Blindsight», который будет следующим проектом после «Telepathy».

Он выразил уверенность в том, что даже те, кто родился слепым или никогда не видел, смогут восстановить зрение благодаря этому устройству. Маск также упомянул, что имплант уже успешно испытывается на обезьянах, отметив, что хотя разрешение изображения вначале может быть низким, как на ранних игровых консолях Nintendo, в конечном итоге оно может достичь уровня нормального человеческого зрения.

При этом Маск подчеркнул, что обезьяны, участвующие в экспериментах, не претерпели никаких вредных последствий.

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#пациент
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#лекарства
#обезьяны
#маска
#twitter
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Боррель: Евросоюз не станет умирать за Донбасс
21 марта 2024, 18:02

Фото: iStock/artJazz

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе еще раз озвучил всю важность и необходимость оказания помощи Украине и подчеркнул, что европейцы не собираются идти умирать за Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.
«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — пояснил Боррель.

Свое заявление Боррель сделал на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона про отправку европейских войск на Украину. Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все возможное, чтобы Россия «не выиграла эту войну» и что для Франции «нет никаких красных линий» в деле поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что поставки ракет Taurus Украине могут стать поводом для войны между ФРГ и Россией. Дело в том, что для управления этими ракетами требуются специалисты военной сферы, которых нет в ВСУ. Вместе с Taurus на Украину придется массово отправлять немецких солдат для их обслуживания, а еще и немецкие истребители.

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#евросоюз
#жозеп боррель
#украина
#саммит
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Перечислены подешевевшие в России продукты
Снизилась средняя цена на гречку и красную икру
21 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в России за год подешевели гречка и красная икра.
Так, красная икра в феврале этого года по отношении к аналогичному месяцу в прошлом упала в цене на 5%, в то время как икра – на 3%.

«Ценник на гречку стал меньше в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице. Красная икра стала дешевле из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков», — приводит Газета.ру комментарий аналитиков ресурса.

Ранее стало известно, что сразу несколько брендов на российском рынке снизили цены на отдельные модели автомобилей за последний месяц.

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#красная икра
#цена
#гречка
#продукты
#россия
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Диагностическую работу по обществознанию написали 86 тысяч школьников Подмосковья
21 марта 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минобразования МО

86 тысяч семиклассников, обучающихся в школах Московской области, написали региональную диагностическую работу по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В диагностическую работу вошло 15 заданий базового и повышенного уровней сложности. Выполнить задания школьники должны за полчаса. Максимально за работу можно получить 15 баллов. Работой, выполненной успешной, считается набравшая минимум 6 баллов», — отмечается в сообщении.
Работы школьников обезличены, проверку проведут независимые эксперты.

Цель проведения диагностической работы — проверить, насколько школьники усвоили учебный материал, и что вызывает особые сложности. В частности, работа по обществознанию позволяет понять, что школьники знают об основах российского права, участии граждан в правовых отношениях, социальных нормах и ценностях.

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#подмосковье
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