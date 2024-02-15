Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
«Старт ракеты-носителя с грузовым кораблём назначен на 15 февраля. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, воду, продукты питания и научную аппаратуру», — отмечается в сообщении.В Казахстане подмосковные сотрудники Росгвардии не только следят за безопасностью при запуске ракет, но и охраняют общественный порядок в городе Байконур.
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