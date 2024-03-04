В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В Вилюйском районе Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» для последующей утилизации. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Службы спасения.
Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный в Якутии была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Фрагменты отделившихся от ракеты частей упали на близлежащую территорию.
Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.
После этого фрагменты ракеты направят в пункт назначения, где их пронумеруют представители АО «ЦЭНКИ». Далее фрагменты поместят в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.
Читайте также:
Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в апреле
Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.
«В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», — рассказал заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев.
После этого фрагменты ракеты направят в пункт назначения, где их пронумеруют представители АО «ЦЭНКИ». Далее фрагменты поместят в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.
Читайте также:
Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в апреле
Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк со спутником Минобороны
Элина Позднякова