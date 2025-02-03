Нашествие саранчи ожидается в регионах РФ из-за аномально теплой зимы

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Из-за аномально теплой зимы в 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра.
Уточняется, что с саранчой готовятся бороться в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, отмечается в документе. Также нашествие саранчи ожидается в Чечне, Калмыкии, Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Якутии, Чувашии и Хакасии, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
При этом отмечается, что в прошлом году в зоне риска нашествия саранчи было 14 регионов. Таким образом, в текущем году обработать от вредителей придется на 100 тыс. га больше, чем в прошлом.
Особое внимание будет уделено регионам, которые находятся рядом с Казахстаном. Для этого будут созданы спецотряды и закуплены наземные опрыскиватели.
По его словам, АПК больше всего страдает от прожорливых вредителей, так как они могут поражать широкий спектр растений и культур, нанося ущерб экономике за счет снижения урожайности и качества продукции.
Кроме того, некоторые регионы России могут пострадать от лугового мотылька и мышевидных грызунов. Однако в Минсельхозе отметили, что уже готовы к ликвидации ЧС с вредителями.
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При этом отмечается, что в прошлом году в зоне риска нашествия саранчи было 14 регионов. Таким образом, в текущем году обработать от вредителей придется на 100 тыс. га больше, чем в прошлом.
Особое внимание будет уделено регионам, которые находятся рядом с Казахстаном. Для этого будут созданы спецотряды и закуплены наземные опрыскиватели.
«"Россельхозцентр" проводит фитосанитарный мониторинг саранчовых и других вредных организмов на территории РФ. Для защиты урожая применяется комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты, — пояснил «Известиям» директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько.
По его словам, АПК больше всего страдает от прожорливых вредителей, так как они могут поражать широкий спектр растений и культур, нанося ущерб экономике за счет снижения урожайности и качества продукции.
Кроме того, некоторые регионы России могут пострадать от лугового мотылька и мышевидных грызунов. Однако в Минсельхозе отметили, что уже готовы к ликвидации ЧС с вредителями.
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Элина Позднякова