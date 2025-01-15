Подмосковные фермеры получили за год около 3 тыс. га для развития агробизнеса

Фото: пресс-служба Минимущества МО
128 земельных участков общей площадью свыше 3 тысяч гектаров передали фермерам Московской области в 2024 году для развития производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участки, находящиеся в муниципальной, областной и неразграниченной собственности, получили 85 фермеров и крестьянских хозяйств. Земля предоставляется аграриям в аренду на пять лет, а также бесплатно на шесть лет по программе поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров», — уточнили в министерстве.В число получателей вошло хозяйство «Добрый фермер» в Павлово-Посадском округе: для его развития был на пять лет предоставлен участок площадью 105 гектаров. А крестьянское хозяйство из Щёлкова получило в аренду для расширения кормовой базы скота участок площадью 76 гектаров. Оформление участков проводится онлайн — через подмосковный портал госуслуг.
Читайте также:
Подмосковный завод выпустил за год более 3 тыс. тонн рыбной продукции
Подмосковье попало в топ регионов по числу заявок на программу «ПредприниМАМА»
На высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ «Дубна» создадут 1 тыс. рабочих мест
Лев Каштанов