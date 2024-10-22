Наталью Козлову избрали главой Волоколамского городского округа

Фото: пресс-служба Волоколамского г. о.
Наталья Козлова стала главой Волоколамского городского округа. Такое решение было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе его администрации. Ранее Козлова исполняла полномочия главы.
На должность, помимо неё, претендовали ещё три кандидата. Это первый заместитель главы городского округа Анна Агапова, заместитель главы Алексей Шевченко и индивидуальный предприниматель Андрей Аладинский. По результатам открытого голосования совет единогласно принял решение поддержал Козлову. Она избрана сроком на пять лет.
Она поблагодарила депутатов за доверие и честь.
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«Быть главой доблестного, процветающего Волоколамского городского округа – большая честь. Уверена, что совместная работа с депутатами и жителями сделает наш край ещё лучше, комфортнее и красивее. Мы с коллегами и с некоторыми депутатами прошли уже немалый путь в плодотворной работе, направленной на развитие округа. Считаю, что у нас сформировалась достойная профессиональная команда, на которую всегда можно положиться», – сказала Наталья Юрьевна.
Она поблагодарила депутатов за доверие и честь.
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Лора Луганская