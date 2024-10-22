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Наталью Козлову избрали главой Волоколамского городского округа

22 октября 2024, 18:32
Фото: пресс-служба Волоколамского г. о.

Фото: пресс-служба Волоколамского г. о.

Наталья Козлова стала главой Волоколамского городского округа. Такое решение было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе его администрации. Ранее Козлова исполняла полномочия главы.
На должность, помимо неё, претендовали ещё три кандидата. Это первый заместитель главы городского округа Анна Агапова, заместитель главы Алексей Шевченко и индивидуальный предприниматель Андрей Аладинский. По результатам открытого голосования совет единогласно принял решение поддержал Козлову. Она избрана сроком на пять лет.
«Быть главой доблестного, процветающего Волоколамского городского округа – большая честь. Уверена, что совместная работа с депутатами и жителями сделает наш край ещё лучше, комфортнее и красивее. Мы с коллегами и с некоторыми депутатами прошли уже немалый путь в плодотворной работе, направленной на развитие округа. Считаю, что у нас сформировалась достойная профессиональная команда, на которую всегда можно положиться», – сказала Наталья Юрьевна.


Она поблагодарила депутатов за доверие и честь.

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#подмосковье
#московская область
Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Дианова: бразильский орех помогает бороться против рака
22 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Yingko

22 октября считается Днем орехов. Праздник посвящен питательному, полезному и вкусному продукту, вокруг которого ходит множество мифов.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
«Орехи и семена — растительный продукт, которых нам в рационе всегда не хватает. Все современные рекомендации, куда ни тки, говорят о том, что растительная пища должна преобладать. Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — объяснила эксперт.

По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
«Все говорят, что среднее - 20-30 грамм в день. Но я считаю, что 30 — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер. Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужчинам — 15. Это верхний потолок», — сказала диетолог.

Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.

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Автоэксперт Сажин раскрыл, что делать при штрафе за царапины на каршеринге
Автоэксперт Сажин рекомендовал идти в суд при неоправданном штрафе за каршеринг
22 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Youngoldman

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неоправданном штрафе за царапины или иную порчу каршерингового автомобиля лучше всего отстаивать свои права через суд.
При этом он призвал был внимательными при взятии и сдаче каршерингового автомобиля.

«Царапина царапине рознь. Всё должно быть разумно, и, если человек действительно повредил автомобиль, он должен возместить ущерб, но опять же в каком объеме. Если на него за одну царапину на бампере вешают стоимость половины кузова автомобиля, это более чем неправильно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А в Санкт-Петербурге прокомментировали строительство платной автостоянки на месте катка в Центральном районе города.

«Автостоянка на Конюшенной площади является уникальной, она будет оснащена разборно-сборными механизмами, позволяющими сохранять полезное пространство во время проведения городских мероприятий и при обустройстве катка. Работы по подготовке к созданию автостоянки будут вестись параллельно с установкой катка. После прекращения работы катка автостоянка заработает в полную силу», – приводит «Петербургский дневник» комментарий представителей Комитет по транспорту Петербурга.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.

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#каршеринг
#санкт-петербург
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Уволился мэр Моршанска Банников, известный скандалом после слов сестре бойца СВО
22 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Тамбовской области уволился мэр Моршанска Алексей Банников, известный скандалом после его слов в адрес сестры бойца СВО. Об этом сообщает 68news.ru. Отмечается, что градоначальник ушел в отставку по собственному желанию.
По информации портала, Банников проработал на посту мэра Моршанска почти 9 лет — с декабря 2015 года. На его место, сообщает издание, с приставкой «и.о» поставили первого заместителя — Романа Поленкова.

Напомним, в июле 2024 года Банников привлек внимание общественности, когда вручал орден Мужества сестре погибшего участника СВО, заявив во время церемонии, что ее брат отдал жизнь для благоустройства Моршанска. Женщина в этот момент стояла рядом и плакала.
«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — гордо произнес мэр.
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В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году
Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов
22 октября 2024, 16:51

Фото: iStock/avstraliavasin

Около 1,7 тыс. дворов благоустроили в этом году в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, специалисты обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки, а также в процессе работ разбили газоны и клумбы. Заммэра отметил, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий москвичей.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий также может быть выделена территория для выгула домашних животных, заключил Бирюков.

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На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
22 октября 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Тематический трек «Год семьи» будет в центре внимания итогового форума Сообщество», который пройдёт в Москве 1 и 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты России.
В рамках трека состоятся секции по совершенствованию демографической политики России. Модератором обсуждений выступит председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Информационным партнёром форума выступит «Радио 1».

Благополучная многодетная семья как традиция

Что нужно сделать, чтобы многодетная семья стала нормой жизни общества и ориентиром государственной стратегии? Как сформировать систему помощи, благодаря которой количество многодетных семей будет расти, а рождение третьих и последующих детей обеспечит воспроизводство населения? Какая поддержка необходима субъектам Федерации, реализующим золотой стандарт региональных мер поддержки многодетных без учёта критерия нуждаемости?

На эти и другие вопросы ответят участники стратегической сессии «Благополучная многодетная семья как традиция, ценность и философия жизни российского общества», которая пройдёт 1 ноября на итоговом форуме «Сообщество».

В рамках указа президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей» разрабатывают региональные меры поддержки. В послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил главный подход к реализации указа: «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне, отталкиваясь от запросов людей».

Общественная палата России и региональные общественные палаты осуществляют общественный контроль и мониторинг реализации послания президента.

Как утверждают эксперты, меры поддержки на федеральном и региональном уровнях должны предоставляться не по принципу нуждаемости, а по факту многодетности. Правительство разрабатывает документ стратегического планирования в сфере демографической и семейной политики. Новая стратегия должна стать основной для повышения рождаемости и перезагрузки демографической политики.
«Универсальная модель поддержки многодетных – стратегия на период до 2030 года и долгосрочный период. Многодетность должна стать не только ценностью, которой она и сейчас является для большинства семей страны, но и возвращённой традицией, нормой, которая должна получать всестороннюю поддержку со стороны государства», – заявил Рыбальченко.
Активная и продолжительная жизнь, укрепление связи поколений

Новый нацпроект «Активная продолжительная жизнь», предложенный Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в этом году, направлен на формирование культуры активного социального долголетия, укрепление связи поколений и сохранение традиций многопоколенной семьи.

Реализацию проекта обсудят участники форума «Сообщество» 2 ноября в рамках секции «Активная продолжительная жизнь и укрепление связи поколений».

На повестке – вопросы о том, каким должен быть новый национальный проект, какие успешные региональные практики должны получить развитие в его рамках, как достигнуть целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.
«Комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей направила в правительство и Госсовет предложения по разработке проекта. Они обсуждались и поддержаны на предыдущих форумах «Сообщество». На итоговом мероприятии будут обсуждать меры поддержки многодетных семей, которые вошли в специальный доклад Общественной палаты «Семья и дети в России», – сообщил Рыбальченко.
Закон о запрете склонения к абортам

Острую проблему склонения женщин к искусственному прерыванию беременности врачом, работодателем, отцом ребёнка и родственниками обсудят эксперты на площадке круглого стола «Законодательные и проектные демографические инициативы. Практика регионов».

Предлагаемый регионам законопроект оберегает женщин от манипулирования, шантажа и прямого склонения к прерыванию беременности. Нормативно-правовой акт предусматривает введение за это административной ответственности. Исключение – медицинские показания к аборту.

Предлагаемые демографические инициативы позволят регионам комплексно решать демографические задачи, объединяя усилия государства, церкви, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. Сегодня 12 регионов страны приняли Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.
«Законопроект защищает право женщин на материнство и является продолжением федеральной программы «Здравствуй, мама». Продвижение идеи сбережения семьи и детей отвечает курсу развития демографической политики и социальной поддержки в России», – отметила зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, автор программы «Здравствуй, мама» Наталья Москвитина.
Итоговый форум «Сообщество» состоится в кластере «Ломоносов» по адресу: Москва, Раменский бульвар, д. 1. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация участников по ссылке.

Тема форума – «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

Программу и список спикеров можно найти на сайте форума «Сообщество».

Для аккредитации СМИ нужно отправить заявку на электронную почту: press@oprf-media.ru.

Программа мероприятий направлена на выявление общественных инициатив, применимых для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. Участники сформулируют предложения в новые национальные проекты.

Следить за новостями форума можно будет в официальном телеграм-канале Общественной палаты России. Форум «Сообщество» также представлен в соцсети «ВКонтакте».

В этом году региональные форумы «Сообщество» прошли в Иркутске, Калуге и Магасе.

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Синоптик Позднякова предрекла Москве дождливое окончание октября
22 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Germanovich

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.
«Последние числа октября будут с дождями, может быть даже значительными. То есть без осадков, без нормы осадков, октябрь не останется», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и в конце текущей недели возможны небольшие осадки. Также в основном москвичей ждёт пасмурная погода.

«В Москве до пятницы сохранится преимущественно пасмурная погода, без существенных прояснений, но небольшие дожди тоже будут. Температура воздуха будет выше климатической нормы ненамного, на 1-2°С. Максимальная температура в Москве ожидается завтра, около 10-12°С, по области 8-13°С. В четверг на пару градусов похолодает. В пятницу ночью будет проходить холодный фронт, днём похолодает до 4-9°С. В пятницу ночью — 1-6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщал, что тёплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.

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#прогноз
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Под Наро-Фоминском снесли разрушенное здание бывшего сельсовета
22 октября 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Назарьево Наро-Фоминского городского округа ликвидировали аварийное здание бывшего сельсовета. Работы на улице Центральной проводили в рамках ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Здание площадью 105 кв. м. построили в 1962 году. В 1994-м объект был выведен из эксплуатации и заброшен. Со временем постройка разрушилась. В связи с моральным и физическим износом одноэтажное деревянное строение было признано аварийным. В 2022 году сменился правообладатель объекта, и сооружение внесли в список для ликвидации», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас работы по демонтажу, расчистке участка и вывозу строительного мусора были завершены

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

По данным Мособлархитектуры, на территории Наро-Фоминского городского округа выявлено 143 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 83 объекта. Это 58% от общего количества.

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#московская область
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Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в 59 лет
22 октября 2024, 15:40

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев скончался в возрасте 59 лет. Об этом написала его супруга Мария в своем блоге в Facebook*.
Утверждается, что мужчина умер в итальянском городе Ламеция-Терме. Причина смерти Егоршева не раскрывается.

Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ.

С 1992 —1999 журналист вел программу «Пресс-экспресс». Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

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Петербургский депутат Крупник предложил оснастить такси перегородками
22 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром.
Он пояснил, что такая мера способствует безопасности всех участников движения, а в частности поможет предотвратить физические конфликты между клиентом и водителем.

«Учитывая положительный зарубежный опыт и востребованность такой практики в нашей стране, прошу оценить перспективность использования подобных барьеров в отечественных автомобилях такси. Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок на такси, улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — приводит RT текст обращения Крупник на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

До этого водителям напомнили, на что лучше всего ориентировать при выборе авторегистратора. Как пишет Общественная Служба Новостей, при выборе такой техники следует учитывать типы видеорегистраторов, их разрешение, угол обзора и фокусное расстояние, радар-детектор, G-сенсор и другие дополнительные технологические функции.

Ранее сообщалось, что свыше 70 тыс. заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг.

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