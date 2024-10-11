В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Праздник «Посвящение в студенты 2024» провели для первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось во дворце спорта «Лама», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы начали готовиться к этому дню практически с 1 сентября. Все ребята на курсе дружно сплотились с самого начала. Очень много готовились, репетировали. Использовали для этой цели любую возможность», — рассказала студентка первого курса сестринское дело Елизавета Поташова.В программу праздника вошли песни, танцы, различные номера-миниатюры, связанные с профессиями, которые ребята получат в колледже. А центральной частью праздника стала символическая передача ключей от знаний новичкам от старшекурсников.
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