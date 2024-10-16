В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»

пресс-служба администрации г. о. Волоколамск
В Волоколамском центре культуры и творчества «Родники» состоялась премьера спектакля «Охота жить». Театр «На валу» представил зрителям новую постановку. Жители города собрались, чтобы насладиться игрой актёров образцового коллектива под руководством заслуженного деятеля культуры РФ Ольги Бураковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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