Навка заявила, что была разочарована поездкой в Нью-Йорк

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что была страшно разочарована своей последней поездкой в Нью-Йорк, в интервью для «РИА Новости» в рамках шоу «На два слова».
«Вы знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью напросились, можно сказать, за компанию с супругом — он туда поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование», — рассказала Навка.
По словам спортсменки, Нью-Йорк застрял в развитии на уровне 90-х годов и совершенно не развивается. К тому же, город стал сильно грязным, с бездомными, мусором и витающим в воздухе смогом, заключила Навка.
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