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Навка раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Песковым

Навка: В браке с Песковым не обходится без обид
22 декабря 2023, 17:14
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о браке с пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым, в интервью для «РИА Новости» в рамках шоу «На два слова».
«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — рассказала немного подробностей из семейной жизни с Песковым Навка.

Она также рассказала, что, обычно, мирится с мужем первой. По словам Навки, главное в отношениях — это любовь. Если это чувство есть, то все проблемы могут быть решены.


Песков и Навка поженились в июне 2015 года, при том, что их первый ребёнок родился в августе 2014 года. До отношений с фигуристкой Песков был женат дважды. В первый раз спикер Кремля женился на внучке советского полководца Анастасии Будённой, а затем на 18-летней дочери дипломата Екатерине Солоцинской.

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Россияне, уклоняющиеся от военкомата, не смогут получить водительские права
МВД: уклоняющихся от военкомата россиян не допустят к экзамену на права
22 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/SergeiGorin

В России изменился регламент сдачи экзаменов на получение водительским прав. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Теперь россияне, которые не явились по повестке в военкомат, к экзаменам допущены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Согласно сообщению, россиян, которые не явились по повестке в военкомат, не допустят к экзамену на права. Таким образом, они не смогут получить водительское удостоверение.
«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

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В Красногорске наградили победителей премии «Экология – дело каждого»
22 декабря 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Юных экологов в рамках премии «Экология – дело каждого» наградили в Доме Правительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Церемония награждения победителей и призеров III Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» прошла 22 декабря в Доме Правительства Московской области.

«На конкурс поступило более 80 тысяч заявок, что в 14,5 раз больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов.Мы рады, что юные экологи из нашего региона заняли первые и вторые места в различных номинациях, а также удостоились специальных призов. Популяризация экологи среди нашей молодежи, как науки о бережном отношении к природе, одна из наших первостепенных задач<…>», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Победителями и призерами стали Андрей Филлимонов из Одинцова, Милана Тимошенко из деревни Чигасово, Егор Графов из Мытищ, Константин Веселов из Королева, Эмилия Гимаева из Химок и Родион Муцольгов из Реутова.

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МВД внесёт изменения в правила сдачи экзамена на водительские права
МВД: число допустимых штрафных баллов при сдаче на права увеличится с 1 апреля
22 декабря 2023, 15:54

Фото: iStock/Nomadsoul1

С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что ведомством был разработан проект по внесению изменений в регламент по проведению экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских прав.

В МВД уточнили, что такие меры были приняты в связи с вступлением в силу также 1 апреля следующего года изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения.

Ранее в Минцифры сообщили, что обновился сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах». Пользователям теперь доступна заморозка средств на специальном счёте.

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В Подмосковье подвели итоги акции «Всероссийский единый урок «Права человека»
22 декабря 2023, 15:15

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подведены итоги просветительской акции «Всероссийский единый урок «Права человека». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Масштабная образовательная акция проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.

В этом году акцию также приурочили к 75-летию Всеобщей декларации прав человека и 30-летию Конституции Российской Федерации.

«Во время проведения Единого урока важно не просто объяснить школьникам что такое права человека, но и научить как ими нужно пользоваться в обычной жизни.<…> Второй год мы направляем в министерство для рассылки в образовательные организации области методические рекомендации по проведению Единого урока, что дает возможность донести правовые знания до значительного числа школьников нашего региона», — поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что в общей сложности на территории Московской области было реализовано 14 102 мероприятия с общим охватом почтит 456 тысяч обучающихся.

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Жители Подмосковья воспользовались электронным расписание 500 тысяч раз
22 декабря 2023, 15:08

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Мострансавто скачали расписания автобусов предприятия более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для гостей и жителей доступно электронное расписание транспорта Мострансавто в рамках проекта «Скачай, не срывай».

«Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пассажиру необходимо вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, на сайте появилась возможность посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт, что помогает строить более удобные маршруты.

Стоит отметить, что получить актуальное расписание можно как на сайте, так и через телеграмм-бот Мострансавто.

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Синоптик Вильфанд предрёк «совершенно разную» погоду Москве в выходные
22 декабря 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/Scharfsinn86

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные Москву ожидает совершенно разная переменчивая погода.
«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до 3°С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура — -1...-3°С, по области — -5°С. И снежок», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

Однако, в то же время в столице зима остаётся мягкой, говорит специалист, поскольку при всей изменчивости погоды температуры всё равно будут оставаться выше нормы.

А россиянам напомнили, что сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, характеризующаяся самой длинной ночью, которая продлиться целых 17 часов, и самым коротким днём. Как передают argumenti.ru, сегодня в полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

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#москва
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Подмосковный проект стал победителем всероссийского отбора практик «Открыто для всех»
22 декабря 2023, 14:18

Фото: пресс-служба агентства стратегических инициатив

Проект Подмосковья «Инклюзивное трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат компании» выиграл во всероссийском отборе практик инклюзивного проекта АСИ «Открыто для всех». Об этом сообщила пресс-служба агентства стратегических инициатив.
Проект стал победителем в номинации «Корпоративная политика». Церемония награждения победителей прошла в Москве.

Данный проект направлен на формирование и создание первого в России практического пособия по трудоустройству людей с аутизмом и набора инклюзивной команды.

«Пособие призвано помочь тем, кто хочет привлекать на работу сотрудников с особенностями, но не знает, как и с чего начать, как пройти этот путь. В проекте работает более 20 человек с аутизмом, они занимают должности, связанные с обучением нейросети и с предобработкой материалов, поступающих с комплексов фотовидеофиксации», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что проект уже внедрен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае.

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Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов
Кинологи объяснили, как безболезненно отучить собаку воровать со стола
22 декабря 2023, 13:40

Фото: IStock/ZhuravlevaMaria

Собака может начать воровать еду со стола из-за неправильного воспитания, пищевых расстройств, несбалансированного рациона и других проблем. Как правильно отучить питомца от вредной привычки «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Чаще всего на воровство собаку толкает поведение хозяина. Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание. Важно такую привычку вовремя замечать и корректировать поведение собаки, чтобы это не привело к неприятным последствиям», – отметил специалист.
Помимо прочего собака может брать еду со стола из-за несбалансированного питания. Когда собаке чего-то не хватает, она может самостоятельно восполнять этот пробел. Также воровство со стола встречается среди тех питомцев, кто вынуждено сидит на диете.
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Чтобы отучить питомца от привычки, важно установить в доме правило, которому будут следовать все без исключения: собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости собаки. Если вы дадите слабину хотя бы пару раз, угостив питомца со стола, животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать у вас еду, отмечает эксперт. Рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время приёма пищи.

Но если вы всё же поймали питомца во время преступления, не стоит наказывать его физически. Можно скомандовать «нельзя» и вывести собаку из кухни, показав, что вы недовольны. Со временем собака поймёт, что такое поведение не позволительно и отучится от привычки выпрашивать или воровать еду.

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#кинолог
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«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» внезапно пришёл в себя
«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» пришёл в себя после посадки в Сургуте
22 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Diy13

«Умерший» пассажир самолёта «Уральских авиалиний» пришёл в себя после экстренной посадки посадки в Сургуте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что пассажиру самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург – Благовещенск, стало плохо на середине пути. У 45-летнего мужчины-инвалида поднялось давление, началась одышка. Командир экипажа запросил экстренную посадку в Сургуте, в то время как в салоне мужчине оказывали помощь пассажиры-медики. После посадки на борт поднялась бригада скорой помощи, которой оставалось только констатировать смерть.

Однако позднее выяснилось, что мужчина не умер, а просто крепко спал. Врачами было принято решение отправить его в больницу для проведения обследования.

После этого пассажира благополучно отпустили из лечебного учреждения, и он отправился покупать новый билет до Благовещенска.

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