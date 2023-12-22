Навка раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Песковым

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о браке с пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым, в интервью для «РИА Новости» в рамках шоу «На два слова».
«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — рассказала немного подробностей из семейной жизни с Песковым Навка.
Она также рассказала, что, обычно, мирится с мужем первой. По словам Навки, главное в отношениях — это любовь. Если это чувство есть, то все проблемы могут быть решены.
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