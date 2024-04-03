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Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей

Ветеринар Шеляков рекомендовал использовать капли
03 апреля 2024, 19:12
Фото: iStock/Tanchic

Фото: iStock/Tanchic

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.

«Для кошек я бы выделил один метод защиты — капли на холку. Ошейники от клещей для кошек не подойдут. Они могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

В то же время Михаил Шеляков заявлял, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей. При этом, специалист предупреждал, что с импортными препаратами могут возникнуть проблемы. А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.

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#собаки
#ветеринары
#меры
#кошки
#клещи
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Омбудсмена Митянину встревожил ответ «Алисы» о сущности Маши из мультсериала
03 апреля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в своём отчёте перед Законодательным собранием рассказала об угрозе, которую несёт детям недостоверная или искажённая информация в интернете.
В качестве примера она показала депутатам фрагмент анимационного фильма «Скибиди-туалет», передаёт «РБК». Омбудсмен назвала происходящее на экране безнравственной вакханалией.

Также Митянина рассказала о шокировавшем её ответе умной колонки «Алиса» на вопрос шестилетнего ребёнка о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. Устройство пересказало версию одного из сайтов, согласно которой Маша — всего лишь призрак убитой девочки. Родители не смогли смириться с потерей ребёнка и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он и лишил её жизни.

Омбудсмен подчеркнула, что детей в настоящее время в значительной степени воспитывает информационное пространство. Поэтому очень важно следить за качеством распространяемой бесконтрольно информации, так как среди неё очень много мусора. Необходимо защищать ребёнка от того, что может нанести серьёзный вред его психическому и нравственному здоровью, заключила Митянина.

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#вред
#родители
#омбудсмен
#интернет
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Аэропорт Шереметьево признали лучшим в России
03 апреля 2024, 19:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Международный аэропорт Шереметьево по итогам прошлого года стал лауреатом Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Он добился победы в номинации «Аэропорт года», сообщили в пресс-служба администрации городского округе Химки, на территории которого расположена воздушная гавань.
«Комплексное развитие аэропорта Шереметьево, наш передовой опыт, приверженность высокому качеству, инновации, внутренние цифровые разработки задают общеотраслевые стандарты. Они также содействуют независимому динамичному развитию гражданской авиации нашей страны», – сказал первый замгендиректора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.
Уникальные цифровые разработки и комплексные информационные технологии позволяют аэропорту при больших объёмах пассажирских и грузовых перевозок поддерживать лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

Кроме того, авиаузел уделяет особое внимание популяризации культурного наследия России. Он выступает площадкой для социальных, культурных и художественных проектов, сотрудничает с культурными центрами страны.

Ранее аэропорт Шереметьево был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024». Аэропорт получил награду в двух номинациях – «Лучший аэропорт года среди городов федерального значения» и «Лучший цифровой аэропорт года».

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#аэропорт
#шереметьево
#химки
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года выполнили 1,9 тыс. задач по локальному ремонту кровли
03 апреля 2024, 18:32

Около 1,9 тыс. заявок на локальный ремонт кровли отработали управляющие компании Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«За первый квартал текущего года поступило и было отработано 1,9 тыс. заявок на ремонт кровли. Общее число обращений по этой теме снизилось в 22 городских округах. В частности, в Лосино-Перовском округе обращений по поводу протечек кроли уменьшилось на 22%», — говорится в сообщении.
Согласно действующим нормам, локальный ремонт кровельного покрытия должен быть выполнен в течение суток после поступления заявки. Для устранения повреждений водостоков даётся пять суток.

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#подмосковье
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Подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях
03 апреля 2024, 18:21

Фото и Видео: пресс-служба Росгвардии МО

В Центре подготовки операторов и техников беспилотников подмосковного главка Росгвардии продемонстрировали применение БПЛА в различных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В ходе тренировочного штурма здания сотрудники подмосковного ОМОНа вместе со спецподразделениями Росгвардии по городу Москве применили более 10 дронов различных типов. Дроны использовали для разведки, в том числе с применением функций температурно-контрастного изображения и блокировки каналов передачи сигналов БПЛА противника.

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

«Профессиональное управление квадрокоптерами различных типов, в том числе и в закрытых помещениях, помогает боевым порядкам вести работу. Мы используем БПЛА практически во всех специальных операциях, что позволяет контролировать ход её проведения и сохранить здоровье, а порой и жизни мирных граждан и сотрудников», – рассказал командир ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Илья Архипов.

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сообщается, что в результате условные преступники были нейтрализованы, а задачи комплексной тренировки полностью выполнены.



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#подмосковье
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Жители Подмосковья могут подать заявку на премию «Экология – дело каждого» до 1 мая
03 апреля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Прием заявок на премию «Экология – дело каждого» продлен до 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Продления заявочной компании на Международную детско-юношескую премию было сделано по просьбам школьников.

«Молодые жители Подмосковья — одни из самых активных участников премии. В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что подробную информацию о премии и формате его проведения можно найти на официальном сайте проекта.

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Школьник из Жуковского стал победителем Национальной технологической олимпиады
03 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Школьник из Подмосковья стал победителем технологической олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Победителей Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» объявили в Москве, среди которых старшеклассник из Жуковского.

«Юрий Соколов стал победителем и в индивидуальном зачете, и вошел в число победителей в командном зачете. С 2020 года школьник активно участвовал и побеждал в различных тематических чемпионатах и конкурсах. <…> Участие в олимпиаде приняли более 6 тысяч человек из России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В финал прошли 104 школьника из 28 российских регионов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что победители получают возможность зачесть 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов или поступить в вуз без вступительных испытаний.

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Специалист Руснак рекомендовал подключать роуминг в путешествиях
03 апреля 2024, 17:41

Фото: iStock/Poike

Ведущий менеджер продукта магазина приложений Александр Руснак заявил, что к предстоящему путешествию нужно подготовить и смартфон, подключив в поездке роуминг.
«Подключите подходящую вам услугу, так вы сможете остаться на связи в наиболее важный момент. В начале поездки отключите сотовые данные. Если у вас нет необходимости иметь подключение к интернету 24/7, наиболее оптимально использовать авиарежим и Wi-Fi», — пояснил в беседе с «Известиями» Руснак.

Он уточнил, что при этом, нужно использовать лишь официальные точки доступа, защищённые паролем и авторизацией для сохранности своих данных.

Кроме этого, эксперт порекомендовал заранее скачать карту местности, позаботиться о физической защите телефона и зарядных устройствах.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.

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#поездки
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IT-специалист Береснева объяснила пользу уроков по цифровой гигиене в школах
03 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева поддержала инициативу о введении темы о цифровой гигиене в рамках школьного изучения информатики и пояснила, что это способствует появлению у детей привычек, которые обезопасят их в Сети.
«Урок по цифровой гигиене поможет школьникам осознать важность безопасности в интернете и приобрести навыки, которые помогут им оставаться защищенными и ответственными в онлайн-среде», — отметила в беседе с RuNews24.ru Береснева.

Она добавила, что основы безопасного поведения в интернете очень важны, особенно для детей, в мире, где стремительно развиваются цифровые технологии.

Кроме того, по её мнению, цифровую безопасность можно преподавать в школах не просто как тему в рамках какого-либо предмет, а как полноценный модуль.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщили «Радио 1», что с 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез».

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#технологии
#школа
#интернет
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Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в «Крокусе» и их ближайших родственников
03 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, погибшего в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта мужчина отправился на роковой концерт группы «Пикник» с отцом, женой Анжеллой и её сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в зал. Илья получил смертельное ранение.
«Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли близкого человека. Я приехал выразить соболезнования. В теракте погибли 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали: вы не одни», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, он договорился со Сбербанком и Дом.рф списать долг по двум ипотечным кредитам семьи.
«До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений. Вам также перечислены наши выплаты. Огромное число людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются», – добавил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Родители Ильи рассказали, что он был их единственным сыном. В 2017 году перевёз их из Оренбургской области в Подмосковье, чтобы они жили поблизости, помогая воспитывать внуков. В потерю не могут поверить до сих пор, как и вдова Анжелла.
«Мы учились с Ильёй на программистов в институте, познакомились на пятом курсе. После окончания вуза уехали в Москву, поженились, у нас родилась дочь. А через три года переехали в Красногорск, купили квартиру рядом с «Крокусом». В 2020-м у нас родился сын. В июне должно было исполниться 10 лет, как мы вместе… Он был очень светлым человеком, любящим отцом», – рассказала Анжелла.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время теракта она сама получила огнестрельное ранение и чудом осталась в живых. Сейчас женщина выписана из больницы и находится дома с детьми – семилетней Алисой и четырёхлетним Егором. Она попросила губернатора поблагодарить врача, лечившего её после ранения, – травматолога-ортопеда Городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева в Москве Данилу Ананьина. Воробьёв позвонил ему и выразил слова признательности всем, кто спасал пострадавших.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Анжелле требуются постоянные перевязки. Её возят в поликлинику в Павшинской пойме. По словам губернатора, в дальнейшем по заключению врача её будут сопровождать или привозить медика на дом. Также для семьи Альмухаметовых организуют поездку на отдых, когда им будет удобно.

От Москвы и Московской области предусмотрены выплаты всем, кто пострадал в результате теракта: 3 млн рублей – семьям погибших, 1 млн – находящимся в стационарах, 500 тыс. рублей – проходящим лечение амбулаторно.

Также назначены ежемесячные выплаты детям, зарегистрированным в Подмосковье, отец или мать которых погибли в результате трагедии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники правительства Московской области и администраций городских округов постоянной находятся на связи с семьями, чтобы решать все возникающие вопросы. Социальные службы помогают оперативно оформить документы, необходимые для получения выплат.

Сразу после трагедии в помещениях Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске организовали Центр помощи пострадавшим и их семьям. Туда поступило около 2,5 тыс. обращений.

Вместе с Москвой и Российским Красным Крестом Подмосковье запустило сбор пожертвований пострадавшим. В этом помогают крупные предприятия, малый бизнес, артисты и все неравнодушные люди. Собрано уже свыше 1,5 млрд рублей.

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