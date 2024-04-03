Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.
«Для кошек я бы выделил один метод защиты — капли на холку. Ошейники от клещей для кошек не подойдут. Они могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
В то же время Михаил Шеляков заявлял, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей. При этом, специалист предупреждал, что с импортными препаратами могут возникнуть проблемы. А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.
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