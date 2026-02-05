Достижения.рф

Назван город, где продаются самые маленькие квартиры в новостройках

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Санкт-Петербург стал лидером среди городов-миллионников по продаже самых компактных квартир в новостройках. Такие данные удалось получить с помощью нейросети «Алиса» AI, которая провела анализ на основе тематического Поиска Яндекса по квартирам.



Выяснилось, что в январе медианная стоимость квадратного метра в крупных городах увеличилась на 1,7% и составила 204 000 рублей.

«В начале года в Санкт-Петербурге медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке достигла 13,5 млн рублей, при медианной площади 39,3 кв. м. По компактности квартир в новостройках Петербург занял первое место среди городов-миллионников», — приводит данные «Петербургский дневник».

Выше всего стоимость квадратного метра в новостройках оказалась в Москве — 534 000 рублей, в Санкт-Петербурге она составила 338 000 рублей, в Казани — 252 000 рублей, в Балашихе — 234 000 рублей и в Барнауле — 225 000 рублей.

При этом в январе стоимость квартир снизилась в Новокузнецке, Набережных Челнах, Владивостоке и Оренбурге.
Элина Позднякова

