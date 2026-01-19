В Подмосковье за год поставили на кадастр более 220 многоквартирных домов
221 многоквартирную новостройку поставили на кадастровый учёт в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общее число квартир в новых домах составило свыше 64 тысяч.
«Больше всего новостроек поставили на кадастр в Одинцовском округе — 32. Второе место по этому показателю занял округ Красногорск, где зарегистрировали 22 дома. На третье место вышел Ленинский округ с 20 домами. На четвёртом месте Мытищи (19 домов), а замыкает топ-5 округ Балашиха (14 домов)», — говорится в сообщении.Получение кадастрового номера позволяет владельцам квартир оформить права собственности, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.