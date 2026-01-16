Из аварийных домов в округе Ступино переселят более 470 семей

16 января 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Переселение людей из аварийного жилья в новые квартиры ведётся в городском округе Ступино. До конца будущего года эта программа охватит свыше 470 семей. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба регионального правительства.





В рамках программы переселения в округе снесли уже 17 бараков и построили для жильцов три многоэтажных дома, в которые заселились 426 семей.





«Еще 472 семей должны буду переехать из аварийного жилья до конца 2027 года», — сказал Мужальских.