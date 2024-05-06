Назван неожиданный метод продлить жизнь букету сирени

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Флорист Валентина Сафронова заявила, что для более долгого сохранения букета сирени куст необходимо срезать не днём, а ранним утром либо поздним вечером.
Специалист пояснила, что в это время растение находится в стадии торможения, и при правильной пересадке сирень долго не завянет.
До этого россиянам дали советы по уходу за комнатными растениями в мае. Так, Общественная Служба Новостей рекомендовала чаще протирать листочки и удалять с них пыль, больше поливать, обрезать растения для создания нужной формы, а также по необходимости можно заниматься их пересадкой.
Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рекомендовал облить цветущие садовые растения водой для защиты их от холода.
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«Я бы рекомендовала добавить в вазочку таблеточку аспирина, тогда растение обретет вторую жизнь. Желательно цветы ставить в прохладном месте», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Сафронова.
До этого россиянам дали советы по уходу за комнатными растениями в мае. Так, Общественная Служба Новостей рекомендовала чаще протирать листочки и удалять с них пыль, больше поливать, обрезать растения для создания нужной формы, а также по необходимости можно заниматься их пересадкой.
Ранее председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рекомендовал облить цветущие садовые растения водой для защиты их от холода.
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Мелисса Тимофеева