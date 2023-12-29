Назван размер компенсации Google за тайную слежку за пользователями

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Река Авача в Елизовском районе вызвала затопление территории питомника ездовых собак, пишет Telegram-канала «Камчатский север».
Необходимы сено, доски, участие волонтёров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.
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