Назван размер компенсации Google за тайную слежку за пользователями





Вода из реки достигла поймы и достигла питомника собак «Авача-мэй», находящегося примерно в десяти километрах от города Елизово. По данным сообщения, собаки находятся в безопасности, но требуется помощь.Необходимы сено, доски, участие волонтёров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.В подмосковном Комлесхозе дали советы по выбору качественной ёлкиПосол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалогаПосол Антонов: ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ