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Назван размер компенсации Google за тайную слежку за пользователями

Reuters: Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями через Chrome
29 декабря 2023, 06:57
Фото: Google

Фото: Google

Река Авача в Елизовском районе вызвала затопление территории питомника ездовых собак, пишет Telegram-канала «Камчатский север».

Вода из реки достигла поймы и достигла питомника собак «Авача-мэй», находящегося примерно в десяти километрах от города Елизово. По данным сообщения, собаки находятся в безопасности, но требуется помощь.

Необходимы сено, доски, участие волонтёров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.

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Daily Star: Женщина обратилась к секс-коучу после секса с мужем сестры
29 декабря 2023, 07:01

Фото: iStock/stefanamer

Секс-коуч Джейн О'Горман в ответ на просьбу одной из читательниц оценить шансы на построение серьёзных отношений с мужем сестры посоветовала прекратить встречаться с женатым мужчиной, чтобы не потерять доверие семьи. Об этом пишет Daily Star.
Молодая женщина обратилась за помощью к специалисту после того, как занялась сексом с мужем сестры и стала надеяться на развод мужчины.

«Впервые мы с ним встретились в марте прошлого года. Мы были на вечеринке, устроенной нашим общим другом. Я вышла на улицу, чтобы подышать, а он последовал за мной. Через несколько минут мы уже целовались», — цитирует издание слова британки.

Их роман продолжается уже десять месяцев, однако в последнее время любовники не встречаются, потому что мужчина вместе с женой переехал в другой город. При этом они продолжают общаться и обмениваться в переписке интимными фото.

«Он определенно хочет развестись с ней и быть со мной, но признается, что это сложно, потому что она все контролирует. Сестра всегда больше зарабатывала, и он боится, что она заберет дом и остальное имущество», — уверена читательница.

О'Горман ответила на письмо читательницы, первым делом отметив, что мужчина не планирует оставлять супругу и обеспечиваемый ею комфорт. При этом ему нравится авантюрный роман с сестрой жены.

«Все его поведение продиктовано высокомерием и эгоизмом. Время от времени он уделяет тебе немного внимания, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит и успокоить тебя. Потом он отступает, чтобы защитить свой брак и то, что дает ему твоя сестра», — считает секс-коуч.

Она посоветовала женщине, оказавшейся в непростой ситуации, поскорее завершить роман, так как он ставит под угрозу благополучие её семьи и отношения с сестрой.

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Названы самые популярные новогодние напитки у россиян
Аналитики СберМаркета назвали шампанское самым популярным новогодним напитком
29 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Аналитики СберМаркета представили данные о наиболее популярных напитках, которые россияне предпочитают на новогодних столах, сообщила «Лента.ру».
Оказалось, что чаще всего россияне выбирают шампанское, белое вино, коньяк и водку. В разделе безалкогольных напитков чаще всего встречаются соки, сладкие газированные напитки и минеральная вода.

«Интерес к игристым винам, в частности шампанскому, вырос в четыре раза. Среди тихих вин белое стало одним из лидеров с увеличением продаж на 187% по сравнению с осенью. Красное вино также увеличило спрос на 150%, а розовое — на 9%», - говорится в исследовании.
Дополнительно, безалкогольные вина теперь пользуются спросом на 48% больше. При этом, белые вина выбирают чаще всего.

Что касается крепких спиртных напитков, то лидером по увеличению спроса оказался коньяк. Его покупали на 196% чаще, чем в начале осени. Водка стала предметом приобретения на 183% больше, а интерес к виски возрос на 107%.

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Чернышенко: ФАС не позволит операторам связи наживаться на россиянах
29 декабря 2023, 06:09

Фото: сайт ФАС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам связи не позволят бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, так как за обоснованностью цен следит ФАС. Об этом пишет РИА Новости.
В новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года говорится, что операторы смогут поднимать тарифы выше уровня инфляции только при учёте вложений с их стороны значительной части дополнительной прибыли в развитие сетей и новых технологий.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - подчеркнул Чернышенко.

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#оператор
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В ВС РФ поступили первые образцы снайперской винтовки Чукавина
Минобороны: В ВС РФ поступили первые образцы снайперской винтовки Чукавина
29 декабря 2023, 05:01

Фото: iStock/Tylinek

В подразделения ВС России поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МО РФ.
Военный эксперт Василий Дандыкин в ходе беседы с корреспондентами издания отметил, что при изготовлении СВЧ используются новые технологии и материалы. Он добавил, что винтовка Чукавина прошла проверку боем, подтвердив свои высокие характеристики.

«Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в то же время она более дальнобойная и точная. Наши бойцы получат дополнительные возможности во время снайперских поединков», — цитирует издание слова собеседника.

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#оружие
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В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков
В Госдуме предложили запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков
29 декабря 2023, 03:32

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Группа депутатов Госдумы представила законопроект, направленный на запрет показа в СМИ сцен жестокости, физического или психического насилия, происходящих при совершении несовершеннолетними преступлений. Документ уже размещен в электронной базе нижней палаты.
Предлагается внести изменения в статью 4 закона «О СМИ». Инициатива направлена на запрет трансляции сцен жестокости, физического или психического насилия, связанных с деяниями лиц моложе 18 лет, в новостных программах и информационных сетях.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что количество случаев, где несовершеннолетние совершают насилие над сверстниками, не уменьшается. Они выделяют, что эти происшествия часто подробно освещаются в новостях, где демонстрируется жестокость и насилие, что, по мнению депутатов, требует внимания и регулирования.

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Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
Профессор РЭУ Чеглов предупредил о подорожании вина на треть из-за роста акцизов
29 декабря 2023, 02:30

Фото: iStock/Scott_Biales

Повышение акцизов на вино начнется с мая, но повышение цен ожидается уже после новогодних праздников, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов агентству «Прайм».
По закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино увеличатся в три раза с 1 мая (с 34 до 108 рублей за литр). Этот рост приведет к последующему подорожанию продукции. Дешевые сорта вина начнут увеличивать цены уже в январе, после чего остальные категории последуют за ними.

Чеглов выразил мнение, что виноделы будут стараться поддерживать баланс цен и, вероятно, поднимут свои цены в ответ на увеличение акцизов. Учитывая повышение цен на импорт после поступления новых партий, отечественные производители также будут склонны увеличивать стоимость продукции. По мнению эксперта, к лету средняя цена бутылки вина может увеличиться на треть.

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Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
РБК: Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
29 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

С 8 января онлайн-маркетплейс Wildberries планирует повысить комиссию для продавцов бытовой техники и электроники. РБК со ссылкой на участников рынка сообщает, что представитель компании подтвердил данную информацию.
По его утверждению, в среднем комиссия увеличится на пять процентных пунктов (п.п.). Однако изменения будут зависеть от конкретных категорий товаров: наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства увеличатся на две пятых части, остальные товары — на пятую часть.

Комиссия на процессоры увеличится на 7 п.п. (с 5 до 12 процентов), на «умные» часы — на 10 п.п. (с 5 до 15 процентов).

Представитель Wildberries подчеркнул, что изменения не затронут остальные категории. Он напомнил, что размер комиссии на электронику не изменялся более года и что в 2023 году дважды снижались тарифы на электронику, что помогло увеличить доходы продавцов. В частности, тарифы были уменьшены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple в сентябре.

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#доходы
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Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года
Адвокат Передрук: с 1 января 2024 года призывной возраст поднимут до 30 лет
29 декабря 2023, 00:49

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, увеличивающий верхнюю границу призывного возраста. Теперь для отправки на срочную службу в Вооруженных силах России требуется возраст от 18 до 30 лет, а не от 18 до 27 лет, как было ранее, напомнил адвокат Александр Передрук в беседе с «Лентой.ру».
Изменение призывного возраста произойдет сразу, без поэтапного внедрения.

«Лица, которым еще не исполнилось 27 лет к 1 января 2024 года, будут включены в список для призыва на военную службу до достижения ими 30 лет. Иными словами, начиная с 29 лет начинается последний год, когда человек может быть призван», — пояснил Передрук суть нововведений.
Граждане, которые уже достигли 27 лет к моменту вступления закона в силу, не подлежат призыву — они автоматически включаются в резерв. Эти изменения коснутся только тех, кто исполнит 27 лет в 2024 году.

Тем не менее, по словам Передрука, тем, кто достиг 27-летнего возраста до вступления закона в силу, будет предоставлена возможность по желанию вернуться из резерва и служить по призыву. Это касается тех, кто был зачислен в резерв, без прохождения службы по законным основаниям.

Они получают соответствующее уведомление от призывной комиссии, но не военный билет, что ограничивает их возможность поступить на государственную гражданскую службу. Для начала службы по призыву им нужно подать заявление.

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Созданные в МФТИ роботы начали наряжать новогодние ёлки
28 декабря 2023, 22:30

Фото: Михаил Раскин

В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ к украшению новогодних ёлок стали привлекать автономных гуманоидных роботов. В этом году в этих работах впервые принял участие робот в человеческий рост по прозвищу Стеллаж. А коробку с игрушками на своей спине поднесла робособака.
В лаборатории занимаются в первую очередь роботами-футболистами, однако создают также полноценных роботов-помощников для самого широкого спектра задач. Сервомоторы и другую сложную механику приводят в движение команды с ноутбука программиста.
«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит самостоятельно. В России это первый такой робот, он создан на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж», – рассказал аспирант, инженер лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Фёдор Полещук.
Роботом-помощником Стеллажу пока мешают стать закрытая кинематика ног и беспалые руки. Однако более совершенные модели роботов в МФТИ планируют создать и обучить уже в следующем году.

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