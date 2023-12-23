Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога

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Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.
«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).22 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяются основания для введения антироссийских санкций. Документ, например, предоставляет возможность отключения от финансовой системы банков, которые были уличены в содействии России в обходе санкций против военно-промышленного комплекса страны.
Вместе с тем, администрация США получила возможность блокировки импорта продукции, которая была произведена в России, но глубоко переработана в других государствах. Это касается алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков.
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Артем Путинцев