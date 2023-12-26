В подмосковном Комлесхозе дали советы по выбору качественной ёлки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Новогодняя ёлка должна быть яркого зелёного цвета и иметь толстый ствол морковкой. Это необходимо учитывать при покупке новогоднего дерева, чтобы оно простояло в доме как можно дольше, рассказал ведущий инженер отдела работы со СМИ Мособллеса комитета лесного хозяйства Московской области Владимир Захаров.
«По цвету у хвои не должно быть никакого бурого или желтоватого оттенка . Пусть будет синеватый, сизоватый, зелёный, но никакой осенней расцветки. Это значит, что ёлка срублена давно и где-то лежала, может, не в самых хороших условиях», – заявил Захаров РИА Новости.Также, по его словам, при покупке ели важно ориентироваться на толщину и упругость веток. Проверить это можно с помощью связки ключей, подвесив её на ёлочную ветвь перед покупкой. Если выдерживает – значит, выдержит и новогодний шарик.
Читайте также:
Проект из Московской области получил специальный приз Росприроднадзора
Для акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» в Подмосковье обустроят 300 площадок
В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров
Лора Луганская