Назван срок окончания рекультивации полигона «Егорьевский»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Егорьевский» планируют завершить в конце мая. Работы уже закончены на 97%, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Подрядчики выполнили все самые сложные работы по рекультивации объекта накопленного вреда. На завершающем этапе – устройство дорожной одежды и благоустройство территории. Все работы планируется завершить уже в конце текущего месяца. Всё выполняется согласно строгому плану и графику, поэтому нет опасений, что мы не уложимся в срок», – заверил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Работы начались в конце 2021 года. Они проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Ранее в министерстве заявляли, что до конца года в регионе завершится рекультивация еще пяти объектов накопленного вреда.
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Лора Луганская