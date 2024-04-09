Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» достигла 56%

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Работы по рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Шатурский» проводятся в городском округе Шатура, в настоящее время объём сделанного оценивается в 56% от принятого плана, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сейчас на полигоне полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проводится в соответствии с графиком», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Полигон ТКО функционировал с 1964 года, его закрыли в 2020 году. За время работы на нём скопилось около двух с половиной тысяч кубических метров отходов, занимающих более 14 гектаров.
Рекультивацию полигона планируется завершить до конца текущего года. Это улучшит качество жизни более 38 тысяч жителей Московской области.
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Лев Каштанов