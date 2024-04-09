Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» достигла 56%

Более 6 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил, выявили в 46 жилых комплексах Московской области за первый квартал текущего года. Об этом, а также о том, какие городские округа стали антилидерами по числу нарушений, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства.