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Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» достигла 56%

09 апреля 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работы по рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Шатурский» проводятся в городском округе Шатура, в настоящее время объём сделанного оценивается в 56% от принятого плана, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сейчас на полигоне полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проводится в соответствии с графиком», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Полигон ТКО функционировал с 1964 года, его закрыли в 2020 году. За время работы на нём скопилось около двух с половиной тысяч кубических метров отходов, занимающих более 14 гектаров.



Рекультивацию полигона планируется завершить до конца текущего года. Это улучшит качество жизни более 38 тысяч жителей Московской области.

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Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
Мэр Орска Козупица: пик паводка прошёл, уровень воды в реке Урал снижается
09 апреля 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пик паводка в Орске прошёл. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной. Однако специалистами было зафиксировано снижение уровня воды в реке Урал. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать постепенное убывание воды из города.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Также он уточнил, что в разных районах города снижение уровня воды неравномерное. Так, в Старом городе вода ушла почти на метр, а в шестом микрорайоне пока на менее полуметра.

Ранее директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал причину её прорыва. По словам Сергея Комарова, во всём виноваты грызуны, которые прогрызли небольшие полости в конструкции, через которые и начала протекать вода.

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#паводок
#оренбургская область
#мэр
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Кремль оценил фразу губернатора Паслера «уберите телефоны» жителям Орска
09 апреля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фразу губернатора Оренбурга Дениса Паслера.
Как отметил представитель Кремля, в администрации президента видели кадры общения губернатора Дениса Паслера с пострадавшими от паводков жителями Орска.

Песков назвал работу с жителями напряженной и заверил в оказании помощи. По его словам, все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением.

Накануне оренбургский губернатор на встрече с жителями потребовал убрать телефоны. Те, в свою очередь, отметили, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано.

Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ. Также губернатор пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».

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#дмитрий песков
#орск
#паводок
#губернатор
#оренбургская область
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В Щёлкове снесли два газетных киоска
09 апреля 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Два киоска по продаже печатной продукции, стоявшие на Пролетарском проспекте в городе Щёлково, снесли их собственники по распоряжению властей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Киоски, расположенные по адресу: город Щёлково, Пролетарский проспект, дом №3Б и дом №11, не отвечали требованиям законодательства к внешнему виду торговых объектов. В связи с этим собственникам было предъявлено требование демонтировать постройки, что и было выполнено в минувшие выходные», — отмечается в сообщении.
Всего в Московской области было выявлено 547 объектов потребительского рынка и услуг, не соответствующих региональным нормам. Из них 80 уже снесли, а ещё 72 привели в порядок.

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#щёлково
#снос
#минсельхозпрод мо
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В подарочный набор для новорождённых в Подмосковье добавили новые предметы
09 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье!» расширили, теперь туда входит также противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорождённых. Поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
Всего в набор «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 предметов, нужных младенцу и молодой маме. Это средства гигиены, лечебная косметика, игрушки, одежда, постельное бельё и прочее. Подарочный набор выдаётся на новорождённого, появившегося на свет в Московской области и зарегистрированного в подмосковном ЗАГС. При рождении двойни или большего числа детей наборы выдаются на каждого малыша.

В министерстве также напомнили, что вместо подарочного набора родители могут выбрать его денежный эквивалент — 20 тысяч рублей.

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#подмосковье
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Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменён
ТАСС: пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменён
09 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменился, сообщает ТАСС.
Команду огласили на космодроме Восточный. Старт ракеты перенесен как минимум на 24 часа.

Изначально пуск тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный назначался на 12:00. Это должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного.

До этого ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Также с этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

В него входит как сама ракета-носитель и инфраструктура космодрома.
Помимо этого, в рамках пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».

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#небо
#россия
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В подмосковных ЖК с начала года выявили более 6 тыс. неправильно припаркованных машин
09 апреля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Более 6 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил, выявили в 46 жилых комплексах Московской области за первый квартал текущего года. Об этом, а также о том, какие городские округа стали антилидерами по числу нарушений, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства.
«За первые три месяца 2024 года за нарушение правил парковки на спецстоянки было отправлено 6095 автомобилей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда из ЖК было эвакуировано 4 тысячи 43 машины», — сказал Гержик.
Он добавил, что больше всего нарушений правил парковки было выявлено в четырёх городских округах: Ленинском, Одинцовском, Красногорске и в Люберцах. На них приходится 6068 эвакуированных автомобилей.

Кроме того, в министерстве составили топ-5 жилых комплексов по числу нарушений правил парковки. Антилидером стал ЖК «Павшинская Пойма», откуда эвакуировали 1471 машину. На втором месте оказался жилой комплекс «Пригород Лесное» (1025 эвакуированных автомобилей-нарушителей). Третье место антирейтинга занял ЖК «Люберцы Парк» (823 эвакуированных машин), четвёртое — у ЖК «Самолёт» (578 машин) и замыкает топ-5 антирейтинга ЖК «Восточное Бутово» (566 машин).

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, модно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#подмосковье
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В России арестовали экс-депутата из Норвегии за наёмничество в ВСУ
В Москве заочно арестовали экс-депутата из Норвегии Эйну за наёмничество в ВСУ
09 апреля 2024, 12:09

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по статье о наёмничестве. На сайте суда опубликована карточка её дела.
Ранее МВД России объявило Эйру в розыск. На сайте отмечается, что она разыскивается по уголовной статье, однако её конкретный номер не указан.

При этом в суде ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса РФ о наёмничестве. Согласно ей, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Отметим, что Сандра Эйра с 2017 по 2021 годы была депутатом Саамского парламента Норвегии. После истечения срока полномочий она эмигрировала в США, где вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.

После начала СВО на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины и присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.

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#суд
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В России предотвращено 27 терактов за первые месяцы 2024 года
НАК: спецслужбы РФ предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и ВПК
09 апреля 2024, 12:08

Фото: iStock/irene_rebrova

За первые месяцы 2024 года в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности. Такие данные предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Кроме того, силовикам удалось пресечь попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.

НАК отметил, что украинская сторона активизировалась в своём стремлении нанести ущерб стратегически важным объектам российской инфраструктуры. Однако правоохранительные органы и власти страны предпринимают меры по противодействию террористических атак. В частности, была усилена безопасность объектов, обеспечивающих проведение СВО и снабжение новых регионов России.

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#меры
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В Мособлпожспасе напомнили о правилах пожарной безопасности в весенний период
09 апреля 2024, 12:02

Фото: iStock/TonyFuse

В выходные 6 и 7 апреля работники нескольких пожарных частей Мособлпожспаса провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности с населением, в ходе которых напомнили, как можно уберечь себя и свой дом от возгораний. Мероприятия прошли в Кашире, Серебряных прудах, Коломне и Чехове.
Советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпожспас, заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал в беседе с «Радио 1» о самых частых причинах возникновения пожара в весенний период.

«С 1 марта 2023 года существуют новые правила по разведению огня и разжиганию мусора, что, в особенности, касается садоводов, владельцев частных коттеджей и тд. Говоря о поджогах травы, хочу отметить, что это беда, которая преследует нас каждый год, начиная с апреля. На прошлых выходных оперативные службы Мособлпожспаса 22 раза оперативно реагировали на инциденты с поджогом травы. Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считанные секунды может распространить огонь до населенного пункта», — рассказал Томчук.

Он отметил, что в настоящее время категорически нельзя осуществлять поджог травы. Во время введения пожароопасного периода такие действия запрещены законом не только на открытой местности, но и на садовых участках, частных владениях, дачных поселениях и других местах. Томчук подчеркнул, что пожароопасный период будет введен в Подмосковье не позднее 15 апреля.

«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю. Также необходимо соблюдать осторожность с жидкостью для розжига при разведении огня», — пояснил Томчук.

Спасатель добавил, что о пожарной опасности в весенний период также необходимо напоминать детям и подросткам. Баловство с огнем может привести не только к тяжелым последствиям, но и к большим штрафам, а также уголовной ответственности, сообщил Томчук.

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