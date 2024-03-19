В Кашире началась реконструкция комплекса по переработке отходов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Масштабная реконструкция комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов «Дон» стартовала в городском округе Кашира, в ходе работ будут модернизированы существующие мощности по очистке фильтрата и построены новые, предусмотрена также оптимизация сбора свалочного газа, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Запланирована обустройство активной системы сбора и нейтрализации свалочного газа, модернизация очистных сооружений, обрабатывающих образующийся фильтрат, а также строительство двух дополнительных очистных сооружений», — говорится в сообщении.Качество работ проверяют инспекторы областного Главгосстройнадзора, в том числе испытывается прочность используемых н объекте материалов: для этого задействована лаборатория надзорного ведомства.
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