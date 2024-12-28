Назван срок завершения капремонта лицея №10 в Клину

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В клинском лицее №10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенном по адресу: улица Дзержинского, 11, продолжается капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершили демонтаж и приступили к отделке. В работах заняты 18 человек, используется одна единица техники», — отметили в министерстве.Общая площадь здания лицея составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и кровлю, обустроить входные группы, заменить системы вентиляции, канализации и отопления, провести отделку помещений и установить новое оборудование и мебель. Предусмотрено также благоустройство пришкольной территории.
Отремонтированный лицей должен быть открыт к 1 сентября 2025 года.
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