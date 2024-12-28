В Раменском завершили ремонт пострадавших от атаки беспилотников квартир

Видео: телеграм-канал Эдуарда Малышева
В Раменском завершили ремонтные работы в домах, пострадавших от атак БПЛА 10 сентября. Об этом сообщил глава городского округа Эдуард Малышев.
«Три месяца администрация Раменского округа и Фонд капитального ремонта делали всё, чтобы завершить работы. Во всех пострадавших квартирах по ул. Высоковольтная, д.21, 22, 23 и в Спортивному проезде, д.6 на сегодняшний день ремонт окончен», – написал Малышев в своём телеграм-канале.Он рассказал, что осмотрел квартиру в доме в Спортивном проезде, пострадавшую больше всего.
«Также встретился с жителем дома №21 по ул. Высоковольтная. Его квартира находится на 11-м этаже. Он очень доволен проделанной работой и выражает благодарность подрядной организации и администрации округа. Квартиры удалось сдать раньше указанных сроков», – добавил Малышев.10 сентября в результате ночной атаки БПЛА в Раменском в доме в Спортивном проезде было повреждено более 50 квартир. Погибла женщина, восемь человек пострадали. На Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов многоэтажки, они загорелись.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тогда объявил, что власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также выплатят компенсацию за повреждённое имущество.
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Лора Луганская