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В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.


«Образовательный центр представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В отделении для школьников оборудованы учебные кабинеты, игровые со спальнями для продлёнки, а также методические кабинеты, ресурсный центр и пищеблок. В дошкольном отделении обустроены помещения для групп, есть кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы и различные административные и технические помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены спортивные площадки, а также разные игровые модули, включая шахматы и шашки, мини-гольф и пр.

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#детсад
#строительство
#красногорск
В ЖК «Новое Пушкино» ввели в эксплуатацию два дома на 783 квартиры
28 декабря 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две многоэтажные новостройки с 783 квартирами, построенные в жилом комплексе «Новое Пушкино» в Пушкинском городском округе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новых корпусов высотой от десяти до пятнадцати этажей составляет 53,4 тыс. квадратных метров. В домах есть квартиры с отделкой в двух разных стилях на выбор и без отделки. На первых этажах зданий есть помещения для хранения колясок, а также коммерческие помещения с отдельным входом с улицы», — говорится в сообщении.
Во дворе новостроек — корпусов №27 и №28 — установлены детские игровые и спортивные площадки, в том числе с тренажёрными комплексами, а также обустроены зоны для тихого отдыха.

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В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
#минжилполитики мо
#пушкино
#новостройки
#жилой дом
#строительство
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Жители подмосковных ЖК посетили семейные новогодние мероприятия
28 декабря 2024, 09:47

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жители жилых комплексов Московской области отметили зимние выходные на семейных новогодних праздниках. Мероприятия проводились в трёх микрорайонах группы «Самолёт»: «Прибрежный парк», «Пригород Лесное» и «Горки парк», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дед Мороз и Снегурочка развлекали жителей. Взрослые и дети участвовали в конкурсах и водили хороводы. Чтобы согреться и перекусить, участникам мероприятия предложили чай, глинтвейн, пирожки, сосиски в тесте, имбирные пряники, творожные кольца и маффины. В ближайшие дни новогодние праздники пройдут и в других районах застройщика.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» во время празднования была организована не только развлекательная программа и мастер-классы, но и открылась ярмарка, где жители могли приобрести изделия ручной работы. ЖК «Пригород Лесное» находится в семи километрах от МКАД по Каширскому шоссе.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен в городском округе Домодедово недалеко от музея-заповедника Горки Ленинские и реки Пахра. На сегодняшний день здесь построено 16 жилых корпусов и детский сад на 300 мест. Ещё два детских сада и школа на 1650 мест планируется сдать в эксплуатацию до 2026 года.

Жилой комплекс «Горки Парк» строится в Ленинском городском округе. Кроме жилых домов, на его территории будут построены шесть детских садов на 1800 мест, три школы для 3700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника.

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#минжилполитики мо
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В одинцовском ЖК Skolkovo ONE приступили к созданию английского сада
28 декабря 2024, 09:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Озеленение придомовых территорий первой очереди корпусов началось в жилом комплексе Skolkovo ONE, распложенном на территории Одинцовского городского округа, при разработке концепции благоустройства архитекторы вдохновлялись концепцией английского сада, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На придомовой территории начали высаживать взрослые деревья, среди которых ели, лиственницы, и несколько видов дуба, в том числе черешчатый дуб, внесенный в Красную книгу. Всего планируется посадить пятнадцать больших деревьев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом предусматривается высадка в течение года вечнозелёных растений, кустарников и цветов. Акцент при этом будет сделан на естественную красоту природы.

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#минжилполитики мо
#благоустройство
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#строительство
#одинцовский городской округ
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В ЖК «Легенда Коренёво» будет построен воспитательно-образовательный комплекс
28 декабря 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 малышей. Работы ведёт компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В школьных классах будут установлены современные интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Оформление каждого класса будет выполнено в индивидуальном стиле, соответствующем возрасту учащихся и содержанию занятий. Для удобства учеников и преподавателей в здании школы планируется установка современных систем вентиляции и кондиционирования.

В детском саду предусмотрены игровые комнаты, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурными кабинетами, а также административные и технические помещения. На территории образовательного комплекса создадут зоны для отдыха и развлечений.

Для юных посетителей комплекса оборудуют красочные и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Старшеклассникам предоставят спортивные площадки с надёжным резиновым покрытием. Все объекты будут изготовлены из экологичных материалов, соответствующих строгим требованиям безопасности.

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#подмосковные стройки
#минжилполитики мо
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В ЖК «Белая Дача парк» планируют построить восемь новых домов
28 декабря 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Котельники строится жилой квартал «Белая Дача парк». Компания ПИК планирует возвести ещё восемь домов в рамках этого жилого квартала, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Два новых корпуса (16.1 и 16.2) будут состоять из восьми секций высотой от 13 до 25 этажей. Общая жилая площадь составит более 61 тысячи квадратных метров. Во дворе-парке, закрытом для автомобилей, разместятся детская площадка, спортивная зона и зоны для прогулок и отдыха. Вся инфраструктура жилого комплекса и прилегающей территории будет соответствовать принципам безбарьерной среды.

Проект «Белая Дача Парк» находится в Котельниках, Московская область. В нём планируется развитая инфраструктура: поликлиники, пяти детских садов (два из которых уже работают), двух школ (одна из них уже открыта). Через территорию района проходит просторный пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На бульваре уже функционирует PlayHub «Ферма» — большая игровая площадка с мельницей, искусственным ручьём и обучающими элементами для детей.

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#инфраструктура
#дома
#строительство
#минжилполитики мо
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Диетолог рассказала, как сделать селёдку под шубой менее калорийной
Диетолог Павлюк: в селёдке под шубой не должно быть больше 30 грамм майонеза
28 декабря 2024, 09:01

Фото: iStock/Elena Pavlova

Любимый зимний праздник все ближе и ближе. Ни один россиянин не может представить свой новогодний стол без сельди под шубой. Но что делать тем, кто придерживается здорового питания, ведь в составе салата много излишне калорийных ингредиентов.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что, если селёдку под шубой приготовить самостоятельно в домашних условиях, то никакого вреда она не принесет.

«Сельдь — рыба очень хорошая, полезная. Она богата Омега-3, полезными жирами, белком, но соление этой рыбы делает ее менее полезной. Для салата мы можем взять качественную селёдку, добавить побольше лука, морковки, яиц. А с майонезом нужно быть осторожнее, иногда его прямо ложками кладут — так нельзя. Первые слои можно сделать без него, а потом тонкой сеточкой через пакет, потому что он очень калорийный, его можно сравнить с шоколадом», — сказала эксперт.

По ее словам, майонеза в селёдке под шубой должно быть не более 30 грамм, иначе праздник может закончиться заболеваниями ЖКТ.

«В салате может быть на 100 грамм 35 грамм жиров. Это очень много, то есть 100 грамм селёдки под шубой может нести в себе почти половину суточной нормы жиров за сутки», — подчеркнула Павлюк.

Ранее диетолог рассказала, кому стоит отказаться от сельди под шубой из-за состояния здоровья.

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Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже имущества на 5 млн рублей
28 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам, которым вменяется кража его имущества, на 5 млн рублей. Об этом рассказал адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, передает ТАСС.
«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время сумма иска составляет порядка 65 миллионов рублей.

Однако адвокат отметил, что защита подсудимых выступила против этого решения ввиду того, что еще ранее настаивала на личном присутствии Чубайса в суде.

Другие требования и показания потерпевшего не изменились. Он по-прежнему просит привлечь подсудимых к уголовной ответственности. Следующее заседание состоится 16 января.

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.

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В Грузии древнейшую церковь Анчисхати закидали яйцами
27 декабря 2024, 22:47

Фото: iStock/ Pliene

В Грузии храм Анчисхати закидали яйцами, передала пресс-служба Патриархии Грузии, ссылаясь на слова протоиерея Арчила Хачидзе.
Анчисхати — храм Рождества Девы Марии. Он является одним из древнейших храмов Грузии, его всегда посещает много людей, которые хотят побывать рядом. Само сооружение было построено где-то в 522-534 годы. В Тбилиси это является древнейшим храмом. Анчисхати — второй по древности храм в Грузии. Накануне неизвестные люди закидали его яйцами.

«К сожалению, пришедшим на богослужение утром пришлось застать факт вандализма. Западный фасад и дверь (сторона главного входа) собора Анчисхати, возведенного святыми Вахтангом Горгасали и Дачи Уджармели, старейшего храма и сооружения Тбилиси, были запачканы битыми яйцами», — обратил внимание протоиерей Хачидзе.

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Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно установить ёлку в доме
27 декабря 2024, 22:16

Фото: iStock / Baks

В Министерстве энергетики Московской области в преддверии новогодних каникул напомнили о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при установке в квартире ёлки. Её необходимо ставить не ближе метра от отопительных приборов, батарей и телевизора, предупредили в пресс-службе ведомства.
«Ёлку нужно закрепить на устойчивой подставке. Ветки и верхушка новогоднего дерева не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок. Не украшайте ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями. Не пользуйтесь рядом с елью открытым огнём и пиротехникой», – сказали в министерстве.
Если ёлка загорелась, нужно немедленно обесточь гирлянду, опрокинуть дерево на пол, накрыть её плотной тканью и воспользоваться огнетушителем.

Тушить дерево водой категорически запрещено – это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.

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