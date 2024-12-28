В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Образовательный центр представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В отделении для школьников оборудованы учебные кабинеты, игровые со спальнями для продлёнки, а также методические кабинеты, ресурсный центр и пищеблок. В дошкольном отделении обустроены помещения для групп, есть кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы и различные административные и технические помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены спортивные площадки, а также разные игровые модули, включая шахматы и шашки, мини-гольф и пр.
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Лев Каштанов