Назван стиль в дизайне, который набирает популярность у россиян

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Аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education провели исследование и выяснили, что в России растёт спрос на современный русский стиль в дизайне.
Как передаёт Газета.ру, спрос на такой стиль в ландшафтном дизайне вырос на 20%, в дизайне интерьера — на 14%, в графическом дизайне — на 23%, а моушн- и CG-дизайн — на 18%.
Специалисты объяснили такую тенденцию всплеском популярности Slavic aesthetic.
Ранее один из опросов интерьерной компании показал, что 68% россиян считают животных важнее интерьера, при этом лишь 32% опрошенных отметили, что не стали бы заводить домашних питомцев ради сохранности ремонта и мебели. Специалисты рекомендовали при создании интерьера и при ремонте учитывать наличие животных для того, чтобы создать дизайн, который прослужит долгие годы.
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Специалисты объяснили такую тенденцию всплеском популярности Slavic aesthetic.
Ранее один из опросов интерьерной компании показал, что 68% россиян считают животных важнее интерьера, при этом лишь 32% опрошенных отметили, что не стали бы заводить домашних питомцев ради сохранности ремонта и мебели. Специалисты рекомендовали при создании интерьера и при ремонте учитывать наличие животных для того, чтобы создать дизайн, который прослужит долгие годы.
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Мелисса Тимофеева