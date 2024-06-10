Названа дата возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам в России

Фото: Сайт Кремля
Кабмин примет все необходимые меры для возобновления индексация пенсий работающим пенсионерам в начале следующего года, пишет ТАСС.
Об этом во время совещания с вице-премьерами сказал глава кабмина Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, индексация пенсионных выплат для такой категории граждан возобновится с 1 февраля следующего года. Сегодня в стране свыше 7,8 миллиона работающих пенсионеров, отметил Мишустин.
Как подчеркнул глава кабмина, это востребованные на рынке труда люди с солидным опытом. Он призвал создать условия, при которых работающие пенсионеры продолжат трудовую деятельность и поделятся знаниями и навыками с новым поколением.
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По словам премьер-министра, индексация пенсионных выплат для такой категории граждан возобновится с 1 февраля следующего года. Сегодня в стране свыше 7,8 миллиона работающих пенсионеров, отметил Мишустин.
Как подчеркнул глава кабмина, это востребованные на рынке труда люди с солидным опытом. Он призвал создать условия, при которых работающие пенсионеры продолжат трудовую деятельность и поделятся знаниями и навыками с новым поколением.
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Алёна Самарева