Мишустин высказался о выполнении новых нацпроектов в условиях западного давления

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Выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях давления Запада на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он подчеркнул, что западное давление не помешает России реализовывать внутренние проекты.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что четыре из пяти новых нацпроектов будут запущены в стране уже в 2025 году. При этом проект «Молодежь России» будет реализован уже в этому году. По её словам, этот проект станет хорошим инструментом для реализации новой стратегии молодёжной политики.
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Анастасия Чинкова