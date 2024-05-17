Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Фото: сайт Кремля
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности между вице-премьерами.
Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.
Вице-премьер Марат Хуснуллин займется развитием транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года и другими вопросами. Дмитрий Чернышенко — общим и средним профессиональным образованием, молодежной политикой и не только.
Вице-премьер Александр Новак будет курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений. Вице-премьер Алексей Оверчук — вопросы деятельности БРИКС, ШОС,отвечать за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития и не только.
Вице-премьер Татьяна Голикова за вопросы развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии и другие. Также ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин займется развитием транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года и другими вопросами. Дмитрий Чернышенко — общим и средним профессиональным образованием, молодежной политикой и не только.
Вице-премьер Александр Новак будет курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений. Вице-премьер Алексей Оверчук — вопросы деятельности БРИКС, ШОС,отвечать за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития и не только.
Вице-премьер Татьяна Голикова за вопросы развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии и другие. Также ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.
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Алёна Самарева