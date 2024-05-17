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Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

17 мая 2024, 22:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности между вице-премьерами.
Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер Марат Хуснуллин займется развитием транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года и другими вопросами. Дмитрий Чернышенко — общим и средним профессиональным образованием, молодежной политикой и не только.



Вице-премьер Александр Новак будет курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений. Вице-премьер Алексей Оверчук — вопросы деятельности БРИКС, ШОС,отвечать за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития и не только.

Вице-премьер Татьяна Голикова за вопросы развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии и другие. Также ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.

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#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте
BI: в Пентагоне пытаются понять причину низкой эффективности оружия ВСУ
17 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/icholakov

Пентагон пытается разобраться с низкой эффективностью оружия украинской армии.
Об этом пишет Business Insider. По словам военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджона, маневрирование и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением БПЛА — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона.

Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.

Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.

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#сша
#всу
#спецоперация
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Взятие Харькова, судьба доллара и отставка Шойгу: главные заявления Владимира Путина в Китае
Путин завершил официальные мероприятия в Китае: главные события за два дня
17 мая 2024, 19:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай, за которым наблюдали во всем мире. Российский лидер обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайские взаимоотношения, ситуацию на Украине, геополитическую обстановку и ряд других важных тем. Об итогах встречи глав государств и важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».

Как в Китае встретили Владимира Путина


Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая. Его встретил почётный караул и украшенная флагами России и Китая площадь Тяньаньмэнь. Президента также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.
Далее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заслушали гимн России и гимн Китая, после чего российский лидер был приглашен на деловой завтрак.

В СМИ появилось фото меню в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.

За визитом Путина в КНР наблюдали на Западе


Многие западные СМИ ревностно отнеслись к теплой встрече китайской стороной российского президента Владимира Путина. В мировых таблоидах пестрили заголовки «Они буквально неразлучны» (Путин и Си Цзиньпин – прим.ред.). Особое внимание было уделено постоянным взаимным комплиментам лидеров и их заявлениям об успешном продолжающемся сотрудничестве.

Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
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Совместное заявление России и Китая


По итогам первого дня переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также осудили инициативы по изъятию активов и собственности других государств и констатировали, что государства имеют право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

Еще одним важным пунктом в совместном заявлении стало принятие решения о последовательном развитии сотрудничества двух государств в сфере обороны. Пекин и Москва намерены продолжать углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

Также в совместном заявлении КНР и РФ стороны потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность и выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1».


Си Цзиньпин об отношениях Китая и России


Председатель КНР заявил, что визиты российского лидера в страну уже стали доброй традицией. Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве. Он также назвал российско-китайские отношения эталоном сотрудничества между крупными державами и соседними странами.


Заявление Путина о конфликте на Украине


После подписания совместного заявления Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Эта тема была одной из основных и обсуждалась и на переговорах делегаций, и во время неформального разговора лидеров тет-а-тет, и за неформальным ужином в сопровождении ближайших советников.
Владимир Путин заявил, что базой для переговорного процесса с Украиной являлись стамбульские договоренности, которые украинские власти разорвали по требованию Запада.

Он напомнил, что Россию фактически обманули в ходе переговоров в Стамбуле. Он также добавил, что мирные инициативы Киева не должны быть основаны «на хотелках».


Путин о легитимности Зеленского


Президент России заявил, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского должен решать Конституционный суд Украины. Напомним, срок полномочий украинского президента истекает в ночь на 21 мая. При этом выборы на Украине проведены не будут, так как в стране объявлено военное положение. Путин подчеркнул, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы.

Путин высказался о переговорах с Украиной


Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений, однако Конференция по украинской проблеме, которую планируют провести в Швейцарии без участия России, является попыткой навязать Москве некие условия.

«Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и просится туда, если нас там не видят», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва в любых обсуждениях будет исходить из тех реалий, которые складываются на земле.

Путин о взятии Харькова


Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время у российской армии нет планов по взятию Харькова, однако отметил, что из-за действий Украины необходимо создать санитарную зону.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин.

Маск отреагировал на визит Путина в Китай
Маск отреагировал на визит Путина в Китай


Путин об олимпийском перемирии


Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию между Украиной и Россией, сообщил Путин. Однако западные страны требуют от России исполнения принципов олимпизма, в то время как сами их нарушают.

«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. <...> Дорогие друзья, так далеко не уедем», — заявил президент.

Путин рассказал, почему назначил Белоусова главой МО


Российский лидер назвал Андрея Белоусова одним из ведущих экономистов в стране. По словам президента, перед нынешним министром обороны стоит задача координировать работу ведомства со всеми министерствами, ведомствами и регионами, отметив, что и перед бывшим министром обороны страны Сергеем Шойгу стоит ряд важных задач.

«Он (Белоусов — прим.ред) должен раскрыть министерство обороны для инноваций», — пояснил Путин.

Путин рассказал о судьбе доллара


Президент России заявил, что американские власти подорвали доверие к своей национальной валюте. Такое положение дел Путин назвал огромной ошибкой. По мнению Путина, в мировых резервах вскоре произойдет сокращение доли доллара. Такой процесс глава государства назвал неизбежным.

Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО


Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Он заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны. Президент России также уделил особое внимание сотрудничеству с Китаем в сфере энергетики и заявил о готовности обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией.

Путин пообщался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном


Заместитель председателя КНР Хань Чжэн назвал переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина обстоятельными и заявил, что Китай обязательно выполнит все поручения. Он также лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов.
Чжэн выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития.

В свою очередь Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года.

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МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
Британия ввела санкции против России якобы из-за обмена нефти на вооружения КНДР
17 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Новые санкции Великобритании против России направлены на предотвращение предполагаемого обмена российской нефти на оружие с КНДР, сообщается в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства.
«Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "нефть за оружие"», — говорится в документе.
Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают попытки нарушить или обойти санкции ООН против КНДР, за которые Россия сама голосовала.

В заявлении главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, чьи слова приведены в документе, отмечается, что РФ участвует в «незаконном обмене оружия на нефть» для поддержки своих военных операций на Украине.

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#рф
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Политолог Михайлов обвинил Запад в запугивании более независимых лидеров
17 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/michaklootwijk

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является сигналом Запада для стран ЕС о том, что не следует проводить слишком независимую политику и не подчиняться в борьбе против России.
«Это было предупреждение лидерам Евросоюза, что если они будут дергаться, то их либо припугнут, либо ликвидируют. <…> Известно, что Юрай Цинтула состоял в переписке с женщиной, которая является гражданкой Украины. Взаимосвязь очевидна. Запад начинает конкретное запугивание лидеров тех стран, которые не желают участвовать в авантюре против России», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

А политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв высказал свою версию о причине случившегося с Фицо.

«Ни о каком запрете СМИ речи не идёт. Это принятие законов, которые ограничивали бы иностранное финансирование СМИ. А для демшизы это было неприемлемо. Потому что для них весь свет идёт с Запада. Для них это был очередной шаг к разрыву Словакии с «цивилизованным человечеством», — объяснил в беседе с «Царьградом» Трухачёв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии.

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#предупреждение
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#министр
#политолог
#запад
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FT: Запад хочет возродить атомную отрасль с помощью пенсионеров
17 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/Ilya Ginzburg

Ряд западных стран задумались о возрождении атомной отрасли, но столкнулись с нехваткой специалистов и вынуждены обращаться к пенсионерам.
Как пишет Financial Times, западные атомные компании пытаются вернуть на работу тысячи вышедших на пенсию инженеров и специалистов. Они хотят реализовать самую большую волну новых проектов за последние десятилетия.

Сейчас строящие новые реакторы западные компании стремятся нанять десятки тысяч сотрудников. Газета связывает это с возрождением интереса к низкоуглеродным технологиям из-за изменения климата и называет сложившуюся ситуацию «серебряным цунами» пенсионеров.

Страны, которые хотят возродить свои атомные отрасли — Индия, США, Франция, Великобритания и Польша.

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#европа
#пенсионеры
#промышленность
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Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ
17 мая 2024, 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации в ВСУ преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
В соответствии с поправками, на Украине будет разрешено призывать в ряды ВСУ заключенных. Исключения составят лишь лица, отбывавшие наказания за совершение особо тяжких преступлений, к которым относят убийства, изнасилования, насильственные действия в отношении детей.

Закон вступает в законную силу на следующий день после его опубликования.

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#всу
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#зеленский
#переговоры
#украина
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Россиянам запретят покупать недвижимость в одной стране
МО Финляндии хочет запретить гражданам РФ покупку недвижимости в стране
17 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/naumoid

Гражданам России следует запретить покупать недвижимость в Финляндии. С такой инициативой выступила рабочая группа финского министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.
При этом отмечается, что ограничение не должно распространяться на граждан Финляндии, у которых есть двойное гражданство, а также лиц с видом на жительство в стране.

Члены рабочей группы объяснили, что по их мнению, граждане страны, которая по мнению ЕС нарушает территориальную целостность другого государства и создаёт угрозу Финляндии, не должны проживать на финской территории.

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#гражданство
#ограничение
#ес
#финляндия
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ЕС запретил вещание нескольких российских медиа
ЕС запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE
17 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно документу, ЕС решил приостановить вещание еще четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду.

По их данным, эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации.

При этом сотрудники указанных медиа смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.

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#евросоюз
#сми
#запрет
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Закон об увеличении штрафов для уклонистов подписан на Украине
Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов
17 мая 2024, 16:07

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По документу, во время военного положения за неявку в военкомат будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При неуплате должникам могут блокировать банковские счета.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил, что по новому закону о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам политика, в противном случае суды будут «завалены делами».

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#закон
#штрафы
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