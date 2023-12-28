Названа причина госпитализации Боярского

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени Ленсовета.
По данным источника, уже сегодня артист отправится домой.
Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Врачи решили поместить пациента в стационар. Его состояние оценивалось средней степенью тяжести.
Напомним, это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи. В начале текущего месяца Боярского выписали из Мариинской больницы.
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Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Врачи решили поместить пациента в стационар. Его состояние оценивалось средней степенью тяжести.
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Екатерина Коршунова