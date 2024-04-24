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Названа причина раннего начала сезона ураганов в Москве

Климатолог Семёнов: сезон ураганов в Москве начался раньше из-за тёплого апреля
24 апреля 2024, 14:21
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В этом году сезон ураганов в Москве начался раньше срока из-за тёплого апреля. Об этом рассказал и. о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.
По его словам, шквалы, ливни, ураганы происходят в мае.

«В этом году этот сезон начался пораньше, потому что случился теплый апрель, это сильная аномалия, когда температура в Москве достигала 20 градусов, что как минимум на 8 градусов превосходит климатическую норму для этого месяца», – рассказал Семенов Агентству городских новостей «Москва».



Он также отметил, что всего через 20-30 лет тёплый апрель может стать нормой для российской столицы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.

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Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет
Депутат ГД Пискарёв: ответственность за диверсионные преступления вырастет
24 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Подготовлены поправки в УК РФ об увеличении ответственности по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
«Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас предусмотрено до 30 лет лишения свободы. Кроме того, предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, написал он.

Пискарёв пояснил, что эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения СВО и возросшей диверсионной активности врага.

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#поправки
#рф
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Готовность капремонта хирургического корпуса Домодедовской больницы достигла 15%
24 апреля 2024, 14:39

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт хирургического корпуса центральной городской больницы ведётся в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас в здании, расположенном по адресу: улица Пирогова, дом №9, корпус 4, ведётся демонтаж и строительно-монтажные, а также штукатурные работы, устраиваются тяжки пола и дверные откосы. В ремонте заняты 35 рабочих», — отмечается в сообщении.
В рамках капитального ремонта в корпусе также полностью поменяют медицинское оборудование и мебель.

Работы проводятся в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.

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«Доселе не встречавшееся»: На Кубани ожидается 35-градусная жара
Синоптик Шувалов: на Кубани ожидается аномальная жара
24 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/lamyai

На Кубани ожидается аномальная жара. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, отметив, что воздух прогреется до 35 градусов.
«Сверхнеобычным я бы назвал всплеск, такой горячий эффект, который будет на Кубани. 30... 35 °С — это не шутки. Наверняка, будут новые рекорды температуры на юге европейской территории России. Это самый заметный всплеск», — отметил Шувалов в беседе с RT.

Он также отметил, что резкое потепление произойдёт из-за южного циклона. В Воронеже ожидается 25 градусов тепла, а в Туле и Москве – 23 градуса.

Синоптик отметил, что в этих температурах нет ничего экстремального, однако 35 градусов — «это что-то доселе не встречавшееся в эти дни апреля», заключил Шувалов.

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#весна
#синоптики
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Стало известно, на что готова пойти «королева марафонов»
Адвокат: Блиновская готова погасить долги, для этого снимут арест с имущества
24 апреля 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Елена Блиновская готова погасить долги по налогам, для этого следствие согласилось на снятие ареста с части имущества. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания в суде.
Адвокат сказала, что Елена готова осуществить погашение. Она отметила, что у них есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки.

Сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста блогера.

Ранее муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными.

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#блогер
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Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов
24 апреля 2024, 14:11

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Бронниц стала победителем конкурса молодежных предпринимательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студентка третьего курса Автомобильно-дорожного колледжа Людмила Перелыгина из Бронниц выиграла ХIV конкурс молодежных предпринимательских проектов «СВОЁ ДЕЛО-2024».

«Проект Людмилы направлен на создание мобильного приложения для сбора и переработки вторсырья. Приложение позволит пользователям находить ближайшие пункты приема вторсырья, получать информацию о ценах и условиях приема, а также заказывать вывоз вторсырья на дом. Благодаря победе в конкурсе девушка сможет реализовать проект. Она сможет воспользоваться консультациями экспертов, пройти обучение и получить грант на развитие своего бизнеса», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что финал проводился в Кампусе бизнес-акселератора MUIV.Lab.

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В двух округах Подмосковья ликвидировали за неделю около тысячи дорожных ям
24 апреля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Около тысяч дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах округах Орехово-Зуевский и Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Орехово-Зуевском округе ямы ликвидировали на дорогах в деревнях Степановка, Сенькино и Давыдово, а также в городе Куровское на улицах Лесная и Советская. В округе Егорьевск дорожные ямы устранили в деревнях Орлы, Малая Ильинка и Михали, а также в городе Егорьевск на улицах Профсоюзная. Антипова и Рязанская», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся во всех округах Московской области. После перехода на летнее содержание дорог для этого вида работ используется горячая асфальтобетонная смесь.

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В Дмитрове прошла тренировочная эвакуация в детском саду
24 апреля 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировочную эвакуацию в детском саду округа Дмитровский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка прошла дошкольного учреждения «Солнышко» в Яхроме.

«Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы ребята всегда сохраняли спокойствие в сложной ситуации и старались находить из неё выходы. Эвакуация прошла спокойно, без паники, а персонал отработал все действия грамотно и слаженно. После тренировки огнеборцы объяснили какие поступки могут привести к случайным возгораниям, и как это может быть опасно для здоровья. Также детям рассказали, что во время проведения эвакуации обязательно нужно слушаться взрослых и выполнять их распоряжения, чтобы никто не пострадал от огня и дыма», — поделился замначальника ПСЧ-270 Дмитрий Авдошкин.

Стоит отметить, что по окончанию эвакуации детям провели лекцию об пожарном оборудовании и дали возможность познакомиться с ней более детально.

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#мособлпожспас
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В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надежным электроснабжением
24 апреля 2024, 13:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Энергетики обеспечили надежным электроснабжением более пятисот потребителей в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ремонт был проведен на высоковольтной кабельной линии, расположенной в микрорайоне Кашира-2, которая оснащает теплом дома на улице Вахрушева, Кржижановского, Садовой, а также детский сад №13 Каширы.

«Специалисты «Мособлэнерго» в апреле выполнили замену кабеля и монтаж соединительных муфт на КЛ-10 кВ. Линия электропередачи протяженностью 500 м. проходит от распределительной подстанции РП-7 до ТП-123 и питает шесть многоквартирных жилых домов и более 70 частных домовладений», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что ремонт проводится в рамках инвестиционные программы, которые направлены на качественное электроснабжение потребителей региона.

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Глава Каширы Шувалов провёл приём жителей городского округа
24 апреля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Каширской администрации прошел прием жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Приём жителей проводил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в общественной приемной партии «Единая Россия».

«Необходимо организовать строительно-техническую экспертизу дома № 2 на улице Береговой в деревне Бурцево. Экспертиза поможет составить объективную картину состояния дома. При необходимости нуждающимся предоставят жилье из маневренного фонда. <…> В деревню Домнинки выедут специалисты для решения вопроса о ремонте муниципального жилого помещения в доме № 4 на улице Новой», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Стоит отметить, что также по просьбе жителей в округе пройдет проверка детской игровой площадки на набережной Оки.

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