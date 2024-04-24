Названа причина раннего начала сезона ураганов в Москве

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В этом году сезон ураганов в Москве начался раньше срока из-за тёплого апреля. Об этом рассказал и. о. директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.
По его словам, шквалы, ливни, ураганы происходят в мае.
Он также отметил, что всего через 20-30 лет тёплый апрель может стать нормой для российской столицы.
Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.
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«В этом году этот сезон начался пораньше, потому что случился теплый апрель, это сильная аномалия, когда температура в Москве достигала 20 градусов, что как минимум на 8 градусов превосходит климатическую норму для этого месяца», – рассказал Семенов Агентству городских новостей «Москва».
Он также отметил, что всего через 20-30 лет тёплый апрель может стать нормой для российской столицы.
Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве 25 апреля воздух прогреется до 15 градусов тепла, а в уже в четверг, 26 апреля, столбики термометров покажут до 22 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.
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Элина Позднякова