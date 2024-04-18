Синоптик предупредил о сильном шторме в Центральной России

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В пятницу Центральную Россию и Москву накроет девятибалльный шторм. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это — 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — заявил синоптик.Как утверждает Тишковец, во время такого воздушного потока ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, ветер будет гнуть деревья, ломать ветки, срывать кровлю и различные конструкции. Также повышается вероятность падения предметов.
Эксперт добавил, что зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Тульская, Брянская, Калужская, Орловская и Московская области.
Ранее были названы случаи, когда молния может ударить в зонт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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