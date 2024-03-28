Врач Лапа: Самая коварная погода – весенняя

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Врач-терапевт Людмила Лапа предостерегла россиян от лёгкой весенней одежды на фоне потепления.
«Самая коварная погода — весенняя: солнышко пригревает, а земля ещё очень холодная, разница температур очень большая. Мы сразу раздеваемся, а потом не одеваемся, когда к вечеру уже прохладно. Например, если днём +10°С, то ночью у нас 1-2°С. Эта разница очень плохо сказывается на здоровье», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.
Она призвала одеваться по погоде. Например, можно носить демисезонную синтепоновую куртку или шерстяное пальто с лёгкой шапкой.
«Сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, в 13:00 воздух прогрелся до 9,2°C, что на 0,1°C выше, чем было у прежнего лидера – дня 22 марта», – приводит АГН «Москва» сообщение специалиста.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.
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Мелисса Тимофеева