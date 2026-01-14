Названы абсолютные противопоказания для крещенских купаний
Врач Морозова: в проруби нельзя купаться диабетикам и людям с атеросклерозом
Врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова перечислила медицинские противопоказания для купания в проруби на Крещение.
В беседе с «NEWS.ru» Морозова подчеркнула, что ледяная вода противопоказана при острых и хронических болезнях. Она отметила, что в этот список входят ОРВИ, диабет, проблемы с сердцем и давлением, а также гайморит или отит.
Кроме этого, врач не рекомендует купание людям после инфаркта или инсульта.
«Неврологические проблемы: эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, невриты, радикулит в острой стадии. Шок от холода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов», — добавила она.Морозова пояснила, что для людей с глаукомой перепад давления грозит повреждением зрительного нерва.