Названы абсолютные противопоказания для крещенских купаний

14 января 2026, 11:21

Врач Морозова: в проруби нельзя купаться диабетикам и людям с атеросклерозом

Фото: медиасток.рф

Врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова перечислила медицинские противопоказания для купания в проруби на Крещение.





В беседе с «NEWS.ru» Морозова подчеркнула, что ледяная вода противопоказана при острых и хронических болезнях. Она отметила, что в этот список входят ОРВИ, диабет, проблемы с сердцем и давлением, а также гайморит или отит.



Кроме этого, врач не рекомендует купание людям после инфаркта или инсульта.

«Неврологические проблемы: эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, невриты, радикулит в острой стадии. Шок от холода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов», — добавила она.