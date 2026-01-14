Российские клиники зафиксировали резкое падение спроса на увеличение ягодиц
Спрос на увеличение ягодиц филлерами в России резко снизился. Частные клиники в Москве, Казани, Иркутске и Владивостоке фиксируют падение числа клиентов до 40%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Если раньше клиники проводили по 4–6 консультаций в день, то сейчас поступает всего 1–2 запроса в неделю. Пациентки часто отказываются от процедур после консультации. Клиники начали продвигать альтернативы — препараты с молочной кислотой, липофилинг или импланты.
Четыре московские клиники полностью убрали филлеры из прайса. Пациентки теперь активно спрашивают врачей о возможных рисках и осложнениях. Медики связывают такую ситуацию с гибелью блогерши Юлии Бурцевой.
Во время процедуры у неё случился анафилактический шок. Операцию проводила 26-летняя девушка без медицинского образования. Следственный комитет задержал её и возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
