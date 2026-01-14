Российские клиники зафиксировали резкое падение спроса на увеличение ягодиц

14 января 2026, 10:48

Спрос на увеличение ягодиц филлерами в России упал на 40% после смерти блогерши

Фото: медиасток.рф

Спрос на увеличение ягодиц филлерами в России резко снизился. Частные клиники в Москве, Казани, Иркутске и Владивостоке фиксируют падение числа клиентов до 40%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.