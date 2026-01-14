Apple зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак
Apple зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Заявка на регистрацию бренда была подана американской корпорацией в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о её одобрении и официальной регистрации товарного знака.
Согласно документам, под этим брендом Apple планирует оказывать в России образовательные и развлекательные услуги. В перечень также входят выпуск музыкальной продукции, издание книг, организация проката кинофильмов и другие виды медиадеятельности.
