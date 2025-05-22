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Названы главные ошибки при хранении томатов

«ЭКО-культура»: При хранении в холодильнике томаты быстро теряют вкус
Фото: iStock/AndrewRafalsky

Фото: iStock/AndrewRafalsky

Большинство россиян хранит помидоры в холодильнике, однако это совершенно неправильно. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалистов агрохолдинга «ЭКО-культура».
«Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до +22 градусов в защищённом от солнечного света месте», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что томаты не стоит мыть заранее, поскольку из-за этого они могут быстрее испортиться. Кроме того, эксперты посоветовали хранить овощи без пакета и плодоножкой вниз.

При этом не стоит делать большие запасы помидоров, а покупать на 1-2 приема пищи. Плоды необходимо тщательно осматривать, чтобы вовремя заметить те, которые начали портиться и убрать их для сохранения свежести других овощей.

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#овощи
#температура
#огурцы
#эксперты
#снижение
Илья Авербух нарушил ПДД 1175 раз за четыре года
22 мая 2025, 11:30

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух за последние четыре года получил 1175 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, с июня 2021 года Авербуху было выписано штрафов на общую сумму 1 млн 230 тыс. руб. Все взыскания фигурист исправно оплачивает.

«Рекордсмен по количеству штрафов в автопарке фигуриста — Range Rover 2020 года выпуска, на котором числится 754 штрафа. Эта машина даже успела однажды побывать в ДТП», — отмечается в статье.

Авербуха поймали на превышении скоростного режима 651 раз, также он 231 раз не стал соблюдать требования знаков или разметки, а 106 раз неправильно припарковался. Ещё 67 раз он ехал непристёгнутым и семь раз проехал на красный свет.

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В аэропорту Новокузнецка предупредили о возможных изменениях в расписании
22 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/Chalabala

В Новокузнецком аэропорту предупредили граждан о возможных изменениях в расписании перелётов. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Отмечается, что время вылетов и прилетов может быть изменено из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Москве.

«Просим вас перед выездом в авиагавань уточнять статус вашего рейса на онлайн-табло. Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании», — говорится в сообщении.

На данный момент в аэропорту Домодедово временно ограничены приём и выпуск самолётов из-за опасности БПЛА. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Также минувшей ночью и утром временные ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковский.

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#авиакомпании
#пво
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В Петербурге пройдёт фестиваль «Петровские ассамблеи» в честь Дня города
22 мая 2025, 10:59

Фото: iStock/Евгений Хабаров

В Санкт-Петербурге 1 июня в честь Дня города на стадионе «Газпром Арена» пройдёт музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2», пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, уже подготовлена сцена размером 30 на 60 метров, за которой разместятся конструкции и башни с экранами общей площадью более 1100 квадратных метров.

Известно, что на фестивале выступят певец MACAN и певица Scirena, а также белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, группа из Хабаровска Tritia и другие популярные российские артисты.

Билеты можно будет приобрести за 322 рубля в честь 322-летия Петербурга. При этом часть билетов раздадут бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.

Тем временем в Кемерове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство сквера у Дворца культуры имени 50-летия Октября, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Отмечается, что в сквере оформят новое освещение, а в фасадной части положат тротуарную плитку. Также планируется установить малые архитектурные формы и высадить больше зелени.

Грядущим летом благоустроят ещё 10 общественных мест в разных районах города, а также четыре пешеходных тротуара.

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#инфраструктура
#билеты
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Бывший советский солдат спустя 40 лет вернулся в РФ из Афганистана
22 мая 2025, 10:24

Фото: iStock/cupcakegill

Бывший советский солдат Сергей Красноперов вернулся в Россию из Афганистана, где прожил 40 лет, пишет RT.
По данным издания, Красноперов родился в Кургане. Его призвали в армию в 1983 году, тогда же его направили в Афганистан. Уже к концу срока службы молодой человек самовольно оставил часть из-за конфликта с сослуживцами и попал в плен к душманам. Красноперова оставили в живых, а позже женили на местной девушке. Так мужчина остался там более чем на 40 лет.

Сейчас Сергею 60 лет. Он принял другую религию и взял новое имя Нурмомад. Мужчина вырастил шестерых детей и уже имеет двух внуков. В Афганистане у него есть работа, дом и семья. Однако все эти годы он мечтал вернуться в Россию и увидеть мать.

«19 мая Сергей впервые за 40 с лишним лет ступил на родную землю. В московском аэропорту его встречал корреспондент RT. Несмотря на десятилетия, проведённые в иноязычной среде, он прекрасно помнит русский язык», — говорится в статье.

Известно, что мужчина отказался от паспорта гражданина СССР и принял гражданство Афганистана, которое аннулировали нынешние власти.

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День Симона Посева и именины Матушки Сырой Земли 23 мая: что сделать с деньгами, чтобы не обеднеть, народные приметы
22 мая 2025, 09:51

Фото: iStock/stsvirkun

Согласно народному календарю, 23 мая на Руси отмечали День Симона Посева, который совпадал с именинами Матушки Сырой Земли. В этот день к земле относились с особым уважением: крестьяне воздерживались от работы с плугом и бороной, не вбивали колья и не копали ямы, чтобы не нарушать покой своей кормилицы. О приметах и традициях торжества расскажет «Радио 1».

Традиции дня Симона Посева

23 мая православные христиане отмечают память Симона Каналита, который проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день также совпадает с древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. На Руси 23 мая почитали землю как кормилицу человечества, и считалось, что трогать почву в этот день нельзя, чтобы не нарушить её покой.

В прошлом было принято ходить босиком по земле, что даровало силу и энергию. Важно было избегать вбивания колышков и копания ям, чтобы не причинить вред земле.

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Также предки собирали лекарственные травы и коренья, веря в их целебные свойства. Однако сбор растений следовало проводить особым образом: перед этим нужно было вымыться и надеть чистую одежду. Некоторые коренья срывали через белые платки или рушники. Особое внимание уделяли свежим веничкам. Их ставили у детских кроваток и наблюдали за тем, как быстро они сохнут. Если веник увядал слишком быстро, это считалось знаком того, что ребенок может заболеть.

Кроме того, в этот день многие занимались гаданием на яйцах. Женщины собирали все яйца в доме и пересчитывали их. Если число выходило четным, ожидали пополнения в семье, а нечетное предвещало отсутствие изменений. Также гадали на камушках: под подушку клали белые и черные камни и утром извлекали один. Белый камень предвещал светлые события, а черный — неприятности.

Фото: iStock/Albina Yalunina

Приметы погоды на 23 мая

В этот день наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на остаток мая:

• Если шел дождь, то ожидали сырое лето.

• К вечеру, если небо покрывалось большими кучевыми облаками, на следующий день обещалась ясная погода.

• Если одуванчики закрывали цветки до 15:00 в ясный день, это предвещало дождь.

• Раскрытие сережек на березе сигнализировало о начале посева хлеба.

• Если ветер дул во время дождя, вскоре ожидали улучшения погоды.

• Активные пчелы с утра предсказывали солнечный день.

• Пение птиц до рассвета предвещало дождь.

• Если днем ветер дул с берега на водоем, а ночью — наоборот, это означало приближение непогоды.

• Если крот активно раскидывал землю у норы, ожидался дождь.

Фото: iStock/lamyai

Чего нельзя делать 23 мая

В народе говорили: «Кого мать-земля полюбит, тот голоден не будет». В этот день люди выражали почтение и благодарность земле, склоняясь перед ней. Существовали и запреты, которые рекомендовали соблюдать, чтобы избежать бед:

• Не следует тратить деньги, чтобы не оказаться без средств и не влезть в долги.

• Обижать людей считалось опасным: такие действия могли привести к длительным неприятностям.

• Мужчинам не рекомендовалось гладить одежду самостоятельно — это могло помешать созданию семьи.

• Публичные ссоры лучше избегать, иначе проблемы только усугубятся.

• Не стоит стричься слишком коротко, чтобы не нарушить личную жизнь.

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