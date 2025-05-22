Названы главные ошибки при хранении томатов

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Большинство россиян хранит помидоры в холодильнике, однако это совершенно неправильно. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалистов агрохолдинга «ЭКО-культура».
«Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до +22 градусов в защищённом от солнечного света месте», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что томаты не стоит мыть заранее, поскольку из-за этого они могут быстрее испортиться. Кроме того, эксперты посоветовали хранить овощи без пакета и плодоножкой вниз.
При этом не стоит делать большие запасы помидоров, а покупать на 1-2 приема пищи. Плоды необходимо тщательно осматривать, чтобы вовремя заметить те, которые начали портиться и убрать их для сохранения свежести других овощей.
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Элина Позднякова