Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В тепличном комплексе «Подмосковье» проходит необычный эксперимент по выращиванию томатов под классическую музыку. Один из крупнейших производителей овощей проводит исследование воздействия мелодичных композиций на развитие растений, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Агрономы утверждают, что результаты эксперимента уже впечатляют. Специалисты подчеркнули, что в течение нескольких месяцев в теплицах комплекса по утрам играла классическая музыка. Это привело к положительным изменениям: активность шмелей возросла, что улучшило опыление цветков, ускорило созревание плодов и способствовало их наливу.
Помимо этого, воздействие музыки оказало воздействие не только на растения. Сотрудники тепличного комплекса рассказали, что им стало проще и эффективнее выполнять свои задачи.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что влияние музыки на рост растений уже изучалось ранее. Специалисты утверждают, что наилучший рост рассады происходит при прослушивании музыки с частотой волны 6 кГц — именно в этом диапазоне обычно звучит классическая музыка. Однако при частоте 7–8 кГц рост замедляется, а при 10 кГц растения могут погибнуть.
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Помимо этого, воздействие музыки оказало воздействие не только на растения. Сотрудники тепличного комплекса рассказали, что им стало проще и эффективнее выполнять свои задачи.
«Классическая музыка создает особую атмосферу, и мы чувствуем себя более мотивированными», — поделились сотрудники.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что влияние музыки на рост растений уже изучалось ранее. Специалисты утверждают, что наилучший рост рассады происходит при прослушивании музыки с частотой волны 6 кГц — именно в этом диапазоне обычно звучит классическая музыка. Однако при частоте 7–8 кГц рост замедляется, а при 10 кГц растения могут погибнуть.
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Дайана Хусинова