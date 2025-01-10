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В Московской области за год собрали 42 тыс. тонн тепличных томатов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Подмосковье в 2024 году собрали урожай из более чем 42 тыс. тонн томатов, выращенных в защищённом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В регионе в прошлом году собрали свыше 42,8 тыс. тонн томатов защищённого грунта. Крупнейшие производители области - ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», ЗАО «Аграрное», «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Матвеевское» и ООО «Агроном», – отметили в министерстве.
Там добавили, что томаты занимают важное место в рационе жителей Подмосковья благодаря питательным свойствам и пользе для здоровья.



В Минсельхозпроде подчеркнули, что вся продукция, представленная на прилавках подмосковных магазинов и рынков, проходит проверку. Поэтому рекомендуется не покупать томаты в местах несанкционированной торговли и внимательно осматривать овощи перед приобретением.

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Сезонный спрос на сельдь в Подмосковье в декабре вырос на 58%
10 января 2025, 21:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В декабре сезонный спрос на сельдь в Подмосковье увеличился на 58%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там это связали с праздничными днями.
«Одним из главных украшений новогоднего стола ежегодно становится знаменитый салат «Сельдь под шубой», вкус которого с детства знает каждый. Его готовят в разных вариациях, однако ключевой ингредиент неизменен – это ароматная сельдь, нарезанная мелкими кубиками. Этот вид рыбы – один из самых любимых для многих россиян», – отметили в региональном Минсельхозпроде.
Там добавили, что сельдь – богатый источник омега-3. В 100 г селёдки содержится 18 г белка и 12 г жирных кислот. Они благотворно влияют на сердце и сосуды, а особенно полезны для кожи. В отличие от мяса птицы и рогатого скота, сельдь легко усваивается организмом.

По данным ведомства, всего в супермаркетах, розничных магазинах и на рынках Подмосковья было продано свыше 1 тыс. тонн этого вида продукции.

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#экономика
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#минсельхозпрод мо
#продукты
#продовольствие
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​В Подмосковье за год открыли более полутора десятков новых зоомагазинов
10 января 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области ежегодно растёт число зоомагазинов, расширяется ассортимент товаров для животных. В прошедшем году было открыто 14 таких объектов, сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Вкусный корм, красивые игрушки, уютные домики – многие хозяева любят баловать четвероногих друзей. В 2024 году в регионе открыли 14 зоомагазинов, и это без учёта точек, появившихся в торговых центрах. Больше всего магазинов с товарами для питомцев заработало в Коломне – четыре. По два магазина открылось в Шатуре, Балашихе, Наро-Фоминском городском округе и в Одинцове», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что на прилавках можно найти товары для ветеринарной аптечки, сухие и влажные корма, лакомства, игрушки, многое другое.

В министерстве напомнили, что специалисты советуют тщательно выбирать средства для ухода за домашними любимцами и перед приобретением советоваться с ветеринарами. Записаться на приём можно по единому телефону: 7 (495) 668-01-25. Звонить следует ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
10 января 2025, 16:21

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В декабре спрос на конфеты в Подмосковье увеличился на 38% по сравнению с показателями ноября. В преддверии Нового года в магазинах региона продали более 5,2 тыс. тонн этой продукции, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Конфеты в шоколадной глазури, помадные, марципановые, грильяж, пралине, желейные, ликёрные и другие по традиции рассматривают как один из вариантов подарка на Новый год. Сладкие наборы получают и дети, и взрослые. В среднем за день жители региона приобретали свыше 169 тонн сахаристых кондитерских изделий», - отметили в ведомстве.
Основными региональными производителями конфет в министерстве назвали Кондитерскую фабрику «Волшебница» в Люберцах, ООО «Сладкий орешек» в Солнечногорске, а также Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» в Коломенском городском округе.

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Импортозамещающие предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов
10 января 2025, 14:41

Фото: пресс-служба компании «Тонар»

Предприятия Подмосковья получили 486 млн рублей на погашение инвесткредитов Подмосковные производители в 2024 году получили от Фонда развития промышленности Московской области более 480 млн рублей для субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Получателями грантов стали импортозамещающие предприятия. «Региональным производителям импортозамещающей продукции за год предоставили 56 грантов. Их суммарный объём составил 486 млн рублей. Эту поддержку получили 25 юрлиц. Общий объём кредитов, по которым были предоставлены гранты ФРП, составляет без малого 21 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По условиям грантовой программы ФРП Подмосковья, региональные производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на развитие импортозамещающего производства.

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Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
РБК: прирост наличных средств в России оказался самым низким за девять лет
10 января 2025, 09:31

Фото: iStock/ArtemSam

Объем наличных денег в обращении россиян может показать самый слабый прирост за 9 лет. Об этом информирует РБК со ссылкой на свои подсчеты данных ЦБ РФ.
Согласно подсчетам, на 1 декабря прошлого года на руках у россиян вне банков находилось 17,85 трлн рублей. За 11 месяцев показатель сократился на 474,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении граждан может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив 0,6%. Уточняется, что данный показатель существенно ниже значений прошлых лет. По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, перетоку денег в наличные в основном способствовало повышение ключевой ставки Банка России.

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Депутат Гаврилов: разбивание аванса на две части сократит интервал выплат в январе
10 января 2025, 05:59

Фото: iStock/Dzurag

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предложил идею введения практики разбивки аванса на две части, чтобы сократить финансовые трудности сотрудников, особенно заметные после новогодних праздников.
«Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников», — объяснил Гаврилов РИА Новости.
По мнению депутата, уменьшение временного интервала между выплатами могло бы снизить дискомфорт, связанный с ожиданием заработной платы.

Для реализации инициативы потребуется внесение изменений во внутренние нормативные акты организаций, а также подписание дополнительных соглашений с работниками. Такая мера, как считает депутат, может значительно упростить финансовую жизнь сотрудников и улучшить их материальное положение в начале года.

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Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту продукции агропрома
09 января 2025, 22:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Агропромышленный комплекс Подмосковья в прошедшем году достиг рекордных результатов сразу по нескольким видам отгружаемой за границу продукции по сравнению с показателями, зафиксированными с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В сравнении с шестилетним периодом, в прошлом году объём экспорта рапсового масла в стоимостном выражении увеличился на 400%, подсолнечного – на 73%, соевого – на 125%, прочих масличных семян – на 93%, зернобобовых культур – на 170%, мёда – на 97%. Экспорт кукурузы подрос на 92%, сахарных продуктов – на 44%. На 30% увеличился объём поставок пшеницы, на 25% – свинины, на 34% – прочих промышленных товаров АПК», – отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, Московская область экспортирует продукцию агропромышленного комплекса примерно в 90 стран и расширяет рынки сбыта. Так, в 2024 году продукцию региональных производителей отправили в Норвегию, Конго, Эквадор и Шри-Ланку.

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Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию
Trend: Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
09 января 2025, 20:20

Фото: iStock/NiseriN

Азербайджан временно приостановил поставки природного газа в Болгарию. Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на заявление «Булгаргаза».
Отмечается, что транзит энергоресурсов был приостановлен 7 января. Болгария была уведомлена об этом за сутки.

Причиной временных ограничений стали технические неполадки.

«Булгаргазу» удалось в краткие сроки заместить недостающие объёмы газа благодаря соглашению с компанией BOTAŞ из Турции. Такой шаг позволил избежать лишних расходов и сохранить стабильность на региональном рынке газа.

Напомним, что Азербайджан поставляет Болгарии газ через интерконнектор Греция – Болгария. Его мощность составляет три миллиарда кубометров в год. Однако имеется возможность увеличения показателей до пяти миллиардов кубометров.

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#экономика
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Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить
Экономист Беляев: налогом облагается только доход от вклада
09 января 2025, 18:07

Фото: iStock/blinow61

С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%. При этом увеличилась необлагаемая сумма доходов по банковским вкладам.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио 1» объяснил, кто будет вынужден платить увеличенный налог, а для кого он останется прежним, и как в 2025 году изменится налогообложение по доходам от вкладов.

С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%.

Для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (с зарплатой не более 200 тысяч рублей в месяц) останется прежняя ставка 13%. При этом по ставке 15% будут облагаться доходы, превышающие 2,4 млн рублей, но не более 5 млн руб. включительно.

Ставка 18% будет действовать для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно. Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно. Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год.

«Два миллиона 400 тысяч рублей дохода будут облагаться налогом по шкале 13%, при этом 15% налога придется заплатить только на доход, превышающий эту сумму», — пояснил Беляев.

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Тем временем доходы от вкладов также облагаются НДФЛ. С 2024 года налог на проценты по рублевым депозитам составляет 13% для дохода до 5 млн рублей, и 15% — для дохода по вкладу свыше 5 млн руб. Однако существует часть дохода, которая налогом не облагается.

«Речь идет не об обложении налогом самого депозита, а только дохода с него. Более того, для людей, которые не очень богаты, предусмотрен необлагаемый минимум, который равен доходу с одного миллиона рублей по ключевой ставке, доминирующей в текущем году. В 2025 году ключевая ставка составляет 21%», — рассказал собеседник «Радио 1».

Таким образом, сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тысяч рублей. Доходы, превышающие эту сумму, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же прибыль по вкладам составляет больше пяти миллионов рублей, то налог составит 15%.

Беляев подчеркнул, что сумма доходов для налогообложения считается со всех счетов, имеющихся у человека, даже если они открыты в разных банках. При этом налог высчитывается автоматически, отметил экономист. А заплатить его нужно будет до 1 декабря 2026 года.

По словам эксперта, средний банковский вклад россиян составляет около 300-400 тысяч рублей, а это значит, что новые меры большинства жителей России не коснутся.

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