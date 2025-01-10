В Московской области за год собрали 42 тыс. тонн тепличных томатов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье в 2024 году собрали урожай из более чем 42 тыс. тонн томатов, выращенных в защищённом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В регионе в прошлом году собрали свыше 42,8 тыс. тонн томатов защищённого грунта. Крупнейшие производители области - ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», ЗАО «Аграрное», «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Матвеевское» и ООО «Агроном», – отметили в министерстве.Там добавили, что томаты занимают важное место в рационе жителей Подмосковья благодаря питательным свойствам и пользе для здоровья.
В Минсельхозпроде подчеркнули, что вся продукция, представленная на прилавках подмосковных магазинов и рынков, проходит проверку. Поэтому рекомендуется не покупать томаты в местах несанкционированной торговли и внимательно осматривать овощи перед приобретением.
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Лора Луганская