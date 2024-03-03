Названы главные тренды в IT-отрасли на 2024 год

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Управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин перечислил в беседе с RT основные тренды в IT-отрасли на 2024 год.
Так, по его словам, главная тенденция — восходящий тренд на импортозамещение, что повысит спрос на специалистов разного профиля.
Наиболее востребованными направлениями традиционно останутся программирование, аналитика данных и дизайн. А самым популярным языком программирования остаётся Python, который только укрепит свои позиции. Среди программирующих на Python вырастет спрос на тестировщиков-автоматизаторов и fullstack-разработчиков.
Также, наметился тренд на возвращение отечественных языков программирования — в частности, 1C. Также будут популярны курсы по использованию нейросетей в различных областях, прогнозирует Сорокин.
Последним трендом он выделил растущий спрос IT-отрасли на кросс-функциональные навыки.
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Наиболее востребованными направлениями традиционно останутся программирование, аналитика данных и дизайн. А самым популярным языком программирования остаётся Python, который только укрепит свои позиции. Среди программирующих на Python вырастет спрос на тестировщиков-автоматизаторов и fullstack-разработчиков.
Последним трендом он выделил растущий спрос IT-отрасли на кросс-функциональные навыки.
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Ювелина Бернст