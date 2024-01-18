Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Стоит отметить, что в Подмосковье искусственный интеллект используется во многих сферах.
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