Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

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В Союзе конькобежцев России (СКР) назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом пресс-служба Союза рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 января скончалась 20-летняя воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.
По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.
Анастасия Середа выигрывала призовые места на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, имела звание мастера спорта России.
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По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.
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Анастасия Чинкова