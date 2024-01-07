Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа впала в кому и умерла от гриппа
07 января 2024, 12:12
Фото: iStock/Imagesines

Фото: iStock/Imagesines

В Союзе конькобежцев России (СКР) назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом пресс-служба Союза рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 января скончалась 20-летняя воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.

По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.


Анастасия Середа выигрывала призовые места на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, имела звание мастера спорта России.

Читайте также:

Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет

В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс
#смерть
#спортсмены
#грипп
#кома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: Владельцы частной котельной в Климовске скрылись
07 января 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

В самые морозные дни только что наступившего нового года в частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске произошла авария, оставившая без теплоснабжения 170 домов. Владельцы объекта сразу после случившегося просто «исчезли с радаров».
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также рассказал, что с хозяевами частного отопительного объекта в течение продолжительного времени пытались связаться для уточнения различных деталей технического характера, но безуспешно.

«Исходя из этого, будем решать вопрос по-другому», — сказал глава региона.

Воробьёв обратился в следственные органы с просьбой выйти в суд с ходатайством о передаче котельной в муниципальную собственность. Он также попросил сделать это в максимально короткие сроки. Представители Следственного комитета РФ сообщили губернатору, что уголовное дело по факту ЧП уже возбуждено и обещали постоянно информировать подмосковные власти о развитии ситуации.

Читайте также:

Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье

Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске

Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
#суд
#губернатор
#уголовное чп
#собственность
#рф
#андрей воробьёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске
07 января 2024, 10:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил Следственный комитет РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске для её дальнейшей передачи в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщает РИАМО.
По словам главы региона, передача частной котельной крайне важна, поскольку её собственник неоднократно отказывался от выполнения тех или иных требований, которые власти отправляли в виде обращений.

Воробьёв подчеркнул, что передача котельной муниципальному предприятию возможна либо при возбуждении уголовного дела, либо при добровольной передаче от собственника.

В связи с этим губернатор Подмосковья обратился в Следственный комитет, чтобы появилась возможности выйти в суд и взять котельную в эксплуатацию, набрать персонал, провести ревизию и иные виды работ.

Он также добавил, ситуация остаётся непростой, поскольку персонал котельной исключительно рядовой, а собственников, владельцев и генерального директора власти региона ещё ни разу не видели.

Читайте также:

Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска

Андрей Воробьёв рассказал о частичном восстановлении теплоснабжения в Климовске

В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла
#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
Воробьёв сообщил о запуске второго котла на котельной в Климовске
07 января 2024, 10:00

Фото: iStock/stefanamer

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла в котельной, что позволит вернуть отопление в 170 жилых домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что при работающих двух котлах создаётся достаточная мощность для того, чтобы как можно скорее обогреть квартиры без отопления.

По его словам, в настоящее время всё же может возникнуть проблема с состоянием системы отопления в домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены.

Воробьёв подчеркнул, что несколько аварийных бригад были срочно призваны к работе, чтобы в короткие сроки вернуть отопление в сотню домов в микрорайоне.

Напомним, что в период холодов на частной котельной в Подольске произошла авария, в результате чего более ста домов остались без отопления.

Читайте также:

В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки
#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв рассказал о частичном восстановлении теплоснабжения в Климовске
07 января 2024, 09:44

Фото: istockphoto/oksana fedina

После аварии в частной котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске без тепла остались 170 домов. Глава региона Андрей Воробьёв рассказал о ходе восстановительных работ.
Ранее губернатор сообщил, что техники ремонтной бригады сумели запустить один котёл, к которому были подключены несколько домов по семи улицам микрорайона. Запланирован ввод в действие второго котла, что позволит увеличить мощность котельной вдвое и стабилизировать параметры.

По словам Андрея Воробьёва, следующим этапом станет запуск полноценного отопления в оставшихся домах по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и улице Мичурина. В настоящее время рабочие-аварийщики меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит вернуть тепло ещё в 33 дома.

Губернатор Подмосковья напомнил также, что в Климовске обустроен пункт временного размещения для людей, в квартирах которых теплоснабжение пока не восстановлено. Там обеспечено горячее питание, есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробную информацию жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

Читайте также:

В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки
#губернатор
#теплоснабжение
#питание
#рабочие
#жители
#дома
#андрей воробьёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла
07 января 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске в самые морозные дни произошла авария, в результате которой без тепла остались 170 домов. Власти городского округа развернули пункт временного размещения для людей, которые просто не могут находиться в выстуженных квартирах.
Временное убежище для замерзающих людей обустроено на базе универсального спортивного центра «Юность» (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1). Там могут переждать холода люди, в чьи дома подача тепла пока не восстановлена. На месте с 9:00 организовано горячее питание. Есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробности жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

В настоящее время в котельной удалось запустить один котёл. К нему уже подключены в Климовске несколько домов. Губернатор Московской области заверил, что коммунальные службы, ремонтные бригады и региональные власти делают всё возможное для того, чтобы тепло вернулось в дома и квартиры людей в самое ближайшее время.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске

Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
#губернатор
#квартиры
#климовск
#питание
#тепло
#люди
#коммунальные службы
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске
07 января 2024, 08:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владелец частной котельной в Климовске Московской области допустил аварию, из-за которой без тепла остались 170 домов. О ситуации с отоплением в этом микрорайоне Подольска рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Он сообщил, что ситуация с теплоснабжением местных жителей остаётся крайне тяжёлой. На устранение последствий аварии брошены дополнительные силы и средства. На месте создан оперативный штаб для координации действий и быстрого реагирования на развитие ситуации. В обстоятельствах возникновения неполадок в котельной разбираются техники и сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 6 января, специалистам аварийно-ремонтной бригады удалось ввести в действие один котёл, продолжил губернатор Подмосковья. К середине дня к нему были подключены некоторые дома по Заводской и Молодёжной улицам. К вечеру подключили ещё девять домов на других улицах микрорайона. В ближайшее время планируется запустить второй котёл мощностью 20 гигакалорий. Это позволит усилить мощность котельной в два раза и стабилизировать параметры. К середине дня тепло вернётся в дома третьей очереди.

Андрей Воробьёв заверил, что восстановление теплоснабжения в Климовске в настоящее время является приоритетной задачей для коммунальных служб, ремонтных бригад и руководства области. Он подчеркнул, что делается всё возможное для того, чтобы в самое ближайшее время восстановить подачу тепла в дома и квартиры людей.

Читайте также:

Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии

В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск
#губернатор
#квартиры
#аварии
#тепло
#оперативный штаб
#дома
#андрей воробьёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл призвал не отвергать возвращающихся на Родину россиян
07 января 2024, 08:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия не должна окончательно отвергать людей, которые покинули Родину в тяжёлую минуту. Ведь многие из них осознали, что совершили ошибку и искренне раскаялись.
Об этом в своей рождественской проповеди сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал не отталкивать людей, которые смалодушничали, уехали за границу, возможно даже что-то говорили плохое о своей стране. Если они поняли свою ошибку и вернулись со смирением и покаянием, их следует принять и простить, сказал верховный иерарх Русской православной церкви.

Патриарх также добавил, что Родина должна простить своих заблудших детей, если они по-настоящему раскаялись в своих ошибках. Это и есть настоящий христианский подход и другого для служителя Церкви и любого православного человека быть не может, заключил владыка.

Читайте также:

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды

Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения

CБУ объявила в розыск патриарха Кирилла
#патриарх кирилл
#священник
#церковь
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9
FAA распорядилось остановить эксплуатацию и проверить самолеты Boeing 737 MAX 9
06 января 2024, 23:56

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента с одним из пассажирских самолетов этой модели.
По заявлению властей, данная директива затронет примерно 171 воздушное судно. FAA оценивает, что проверка каждого самолета займет от четырех до восьми часов.

6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

Читайте также:

У самолёта Utair, летевшего из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта

CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт

В 2024 году пополнится парк самолётов авиакомпании «Победа»
#самолет
#парк
#проверка
#победа
#судно
#авиакомпания
#авиакомпании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер композитор Екимовский
На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский
06 января 2024, 23:34

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 77-м году жизни скончался российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Сообщение об этом размещено на сайте Союза композиторов России.
Союз композиторов выразил слова соболезнования родным и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.

Ранее в Дагестане скончался народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, выдающийся композитор Мурад Кажлаев.

Читайте также:

В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Скончался главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков

Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»
#эксперт
#композитор
#ссср
#герой
#соболезнования
#артист
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф